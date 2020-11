Chi è Giacomo Raspadori, il talento del Sassuolo titolare contro l'Inter

Classe 2000, nel giro della prima squadra già da oltre un anno: il Sassuolo si coccola Giacomo Raspadori, talento tra i più promettenti in Serie A.

Il ha sin qui rappresentato la più bella novità della stagione. La compagine neroverde infatti, non solo è arrivata al nono turno di campionato da imbattuta, ma grazie alle cinque vittorie ed i tre pareggi ottenuti, si è spinta fino al secondo posto in solitaria in classifica.

Il tutto è stato condito dal bel gioco e dalla sensazione che quella allestita sia una squadra nella quale esperti e più giovani si muovono in totale armonia all’interno dei meccanismi pensati da Roberto De Zerbi.

Tra i giovanissimi che si sono messi in luce c’è anche Giacomo Raspadori . Vent'anni compiuti lo scorso 18 febbraio, l'attaccante ha fatto il suo esordio in nell'ultima giornata del campionato 2018-2019, subentrando a Lirola nel recupero di una sfida con l' . L'ultimo gradino del suo percorso a livello giovanile con i neroverdi, dei quali fa parte da tempo. Nato a Bentivoglio, provincia di , a una sessantina di km da Sassuolo. Dove presto avrebbe iniziato a mostrare il suo talento.

Ha iniziato nel Progresso, poi il Sassuolo. Già nelle giovanili Raspadori si era distinto per i suoi numeri. 24 goal in due stagioni con la Primavera. In precedenza nel 2017 con 16 goal all'attivo aveva trascinato l'Under 17 fino ai quarti di finale del campionato, quando poi l'Atalanta ebbe la meglio. Raspadori fu protagonista in negativo, sbagliando un rigore all'andata e uno al ritorno. Episodi. Il talento già traspariva: la Primavera lo aveva già chiamato per alcune panchine nonostante fosse sotto età.

Chiuso il suo percorso nelle giovanili, De Zerbi si è tenuto stretto il suo giovane attaccante, coinvolgendolo in prima squadra. Nella scorsa annata l’ha convocato con continuità, concedendogli la prima da titolare in Coppa a dicembre contro il . Non l'esordio che sognava: sconfitta per 1-2 in casa ed eliminazione. Ha dovuto aspettare 7 mesi per avere un'altra possibilità.

All'Olimpico contro la in occasione di una sfida valida per il 32esimo turno giocata lo scorso 11 luglio, è stato schierato dall'inizio venendo preferito nomi ben più pesanti e blasonati del suo. Dopo 10 minuti ha spaventato la Lazio, salvata dal Var. Dopo 51 minuti, finalmente, la gioia del primo centro in Serie A. Secondo traguardo raggiunto.

Poco più di 170 cm di altezza, la capacità di giocare su tutto il fronte, soprattutto di segnare goal decisivi.

Giovanissimo sta vivendo la stagione della sua giovane consacrazione visto che, messo alle spalle un infortunio alla coscia che l’ha costretto ai box nelle primissime uscite, le presenze in questo campionato sono già state cinque, il tutto per un totale di 264’.

Nel frattempo è arrivato anche l’approdo nel giro della Nazionale U21 , le prime quattro presenze ed i primi due goal realizzati nell’ultima partita di qualificazione agli Europei contro la .

Nel Sassuolo ha trovato una società che gli ha permesso di crescere e in De Zerbi un tecnico più che disposto a dargli fiducia.

Luis che è diventato il il primo giocatore neroverde a segnare al suo esordio da titolare in A è ormai una certezza e lo dimostra anche il fatto che gli è stata affidata una maglia da titolare in una sfida importante come quella contro l’ .