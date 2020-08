Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in tv e streaming

Inter e Shakhtar si giocano l'accesso alla finalissima di Europa League: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

L' è a un passo dalla finalissima di . I nerazzurri di Conte, dopo aver superato per 2-1 il ai quarti di finale, si ritrovano di fronte un solo ostacolo a separarli da Colonia: lo .

Gli ucraini hanno infatti avuto la meglio, e in maniera netta, sul in uno degli altri quarti di finale: a segno Junior Moraes, Taison, Alan Patrick e Dodo nel 4-1 finale. Un poker tutto brasiliano, come da tradizione dello Shakhtar sin dai tempi in cui l'allenatore era Mircea Lucescu.

L'altra semifinale di Europa League è quella tra il , un habitué della competizione, e il , che l'ha conquistata nel 2017. Chi passa sfiderà dunque la vincente di Inter-Shakhtar venerdì 23 agosto.

In questa pagina troverete tutto su Inter- : dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

QUANDO SI GIOCA INTER-SHAKHTAR DONETSK

Inter-Shakhtar Donetsk, una delle due semifinali di Europa League, si disputerà nella serata di lunedì 17 agosto a Dusseldorf, in , paese dove si sta disputando la Final Eight della competizione: il calcio d'inizio è in programma alle 21.

La vincente di Inter-Shakhtar conoscerà già la propria avversaria nella finale di Europa League: Siviglia e Manchester United, le altre due semifinaliste, giocheranno infatti 24 ore prima, ovvero domenica 16 agosto.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Shakhtar Donetsk sarà visibile in su Sky, che detiene i diritti in esclusiva dell'Europa League, al canale Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), nonchè in chiaro su TV8.

In , invece, Inter-Shakhtar sarà disponibile sia su Sky Go - il servizio dedicato agli abbonati Sky - scaricando l'app tramite pc, smartphone o tablet, che su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHAKHTAR DONETSK

In casa Inter Conte dovrebbe proseguire con lo stesso undici che ha eliminato e Bayer Leverkusen, sperando di riavere a disposizione Alexis Sanchez andato ko contro i tedeschi: il cileno, qualora recuperasse, andrebbe al massimo in panchina. Lukaku-Lautaro coppia d'attacco, Eriksen ancora escluso eccellente in favore del 3-5-2 e di Gagliardini, in difesa Godin e De Vrij preferiti a Skriniar come da recente copione.

Shakhtar che si affida al talento dei suoi gioielli brasiliani: Marlos, Alan Patrick e Taison pronti ad innescare il centravanti Junior Moraes.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.