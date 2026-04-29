Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un match-ball scudetto da provare a non fallire. L’Inter di Chivu sfida il Parma a San Siro nel posticipo domenicale della trentacinquesima giornata di campionato, quella che potrebbe consegnare aritmeticamente il tricolore ai nerazzurri.

In caso di successo, infatti, l’Inter diventerebbe campione d’Italia. Un traguardo che Chivu spera di conquistare contro la sua ex squadra, quel Parma già certo della permanenza in Serie A, traguardo ottenuto al termine di un’ottima stagione.

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Come guardare Inter-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Inter-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

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Inter-Parma, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, è in programma domenica 3 maggio 2026 a San Siro. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Inter - Parma Calcio 1913 Probabile formazione Panchina Allenatore C. Chivu Probabile formazione Panchina Allenatore C. Cuesta

Notizie sull'Inter

Assente l'infortunato Chalanoglu, in mezzo spazio a Zielinski come play e Sucic mezzala. In attacco Lautaro potrebbe essere convocato ma solo per la panchina: per affiancare Thuram, Pio Esposito è favorito su Bonny.

Notizie sul Parma

Out Frigan e Cremaschi, il Parma arriva a San Siro con la testa libera per via della salvezza già ottenuta. Cuesta però dovrebbe continuare a puntare sull’undici titolare, senza particolare turnover: in attacco Strefezza con Pellegrino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Forma

Dopo tre vittorie consecutive l’Inter ha pareggiato contro il Torino nell’ultimo turno: in caso di successo i nerazzurri sarebbero aritmeticamente campioni d’Italia.

Il Parma arriva a San Siro senza patemi di classifica, visto che ha già ottenuto la salvezza nel turno precedente battendo il Pisa.

Partite tra le due squadre

Sono 69 le partite ufficiali che si sono disputate tra tutte le competizioni tra Inter e Parma: il bilancio sorride ai nerazzurri con 30 vittorie, 20 pareggi e 19 vittoria del Parma.

Classifica

L'Inter è primo in classifica con 78 punti ed è a un passo dallo Scudetto, il Parma invece è dodicesimo con 42 punti.