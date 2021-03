Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming

Big match nella 26esima giornata di Serie A tra Inter e Atalanta: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 26esima giornata di Serie A sarà caratterizzata dai big match: non solo Juventus-Napoli, ma anche Inter-Atalanta, che sarà decisiva per la testa della classifica, con gli uomini di Conte primi in graduatoria e quelli di Gasperini in piena rincorsa.

L'Inter si trova in testa alla classifica, dopo aver allungato a sei lunghezze il vantaggio sul Milan. La fuga nerazzurra è infatti stata lanciata dopo la vittoria per due a uno contro il Parma,

L'Atalanta arriva al big match contro l'Inter in un periodo di forma d'oro: nell'ultimo turno di campionato è arrivato il pokerissimo inflitto al Crotone, che ha dimostrato ancora una volta la brillantezza del gioco di Gasperini.

Nella sfida d'andata tra Inter e Atalanta, giocata al Gewiss Stadium, la partita era finito in pareggio. Al goal di Lautaro Martinez, aveva risposto Miranchuk con il suo primo goal in Serie A.

QUANDO SI GIOCA INTER-ATALANTA

Inter-Atalanta, posticipo della 26esima giornata di Serie A, è in programma nella serata di lunedì 8 marzo 2021 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, in San Siro. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Gasperini e quella di Conte è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE INTER-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita tra Inter e Atalanta sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, il match in questione sarà trasmesso sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Inter-Atalanta si potrà vedere come sempre anche in streaming grazie al servizio SkyGo, l'applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati: si potrà facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie a cui si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

Titolarissimi tutti a disposizione per Antonio Conte, che davanti ad Handanovic schiera la migliore difesa possibile, formata da De Vrij, Bastoni e Skriniar. Hakimi e Perisic a tutta fascia, in mezzo ancora Eriksen titolare, anche se Vidal lo insidia per una maglia. Lautaro torna in attacco con Lukaku.

Formazione titolare per Gian Piero Gasperini, che contro il Crotone in settimana ha avuto anche modo di fare un po' di turnover. Torna titolare Zapata a discapito di Muriel, Ilicic e Pessina lo supporteranno. Gosens e Maehle sulle fasce, con De Roon e Freuler in mezzo al campo. Romero comanda la difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Pessina; Zapata.