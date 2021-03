Probabili formazioni Inter-Atalanta: si rivede Vidal

La capolista della Serie A prova a distanziare nuovamente Juventus e Milan: dall'altra parte un'Atalanta desiderosa di espugnare San Siro.

Milan, Juventus e Roma hanno conquistato il successo. Ora tocca all' Inter capolista rispondere alle pretendenti. Di fronte alla regina della Serie A c'è però l' Atalanta , desiderosa di confermarsi in zona Champions League con i tre punti come obiettivo in quel del Meazza.

L'Inter si trova ora a +3 sui cugini del Milan e a +7 sulla Juventus, che deve però recuperare una gara. Scavalcata dalla Roma, l'Atalanta ha bisogno di un successo per superare nuovamente la formazione giallorossa. Atteso spettacolo in quel di Milano.

Conte ripropone Lautaro Martinez dal 1' al fianco di Lukaku, con Vidal, Brozovic e Barella che giocheranno come interni. Larghi sulle fasce giocheranno Hakimi e Perisic, mentre davanti ad Handanovic retroguardia composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Gasperini sceglie Zapata e Muriel in avanti, con Pessina a supporto. In porta ci sarà Gollini, con la difesa a tre in cui saranno titolari Toloi, Romero e Djimsiti. In attesa di Hateboer conferma per Maehle sulla fascia, con De Roon, Freuler e Gosens a completare il reparto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.