Dove vedere il recupero Napoli-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il pareggio strappato con personalità e carattere a San Siro, in casa Napoli, dopo il 2-2 interno col Verona ha risollevato il morale dei campioni d'Italia e lasciato invariato il discorso Scudetto.

Gli azzurri, adesso, nel match valido come recupero della sedicesima giornata di Serie A (rinviato per consentire a McTominay e soci di disputare la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia) ospitano il Parma nel tentativo di tornare a vincere e restare in piena corsa con Inter e Milan.

I ducali però sono galvanizzati dal blitz di Lecce, che ha scavato un solco importante tra la squadra di Cuesta e le sabbie mobili delle ultime 3 posizioni.

Di seguito tutte le info sul recupero Napoli-Parma, incluse le formazioni, il canale tv e la copertura streaming.

Come guardare Napoli-Parma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Parma sarà visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora il TIMVISION Box.

Chi è abbonato a DAZN e Sky, attivando Zona DAZN potrà vedere il match in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky).

Napoli-Parma, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Parma: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming.

Il recupero Napoli-Parma si gioca mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 18:30, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Napoli

Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku sempre fuori causa, da capire se Neres riuscirà a recuperare dopo aver saltato Inter-Napoli. Squalificato, invece, Juan Jesus.

Notizie sul Parma

Cuesta, di contro, non avrà a disposizione i lungodegenti Frigan e Suzuki e deve fare i conti con la pubalgia che affligge Ndiaye.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Forma

Partite tra le due squadre

Sono 50 i precedenti totali tra Napoli e Parma: 23 vittorie azzurre, 16 ducali e 11 pareggi.

Classifica

Alla vigilia dei recuperi Napoli terzo in classifica a 39 punti, a -4 dalla capolista Inter e a -1 dal Milan secondo. Parma, invece, quattordicesimo a quota 21 con ben 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.