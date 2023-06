Dove vedere la finale di Nations League Croazia-Spagna in tv e streaming

La finale della Nations League 2022/23 sarà tra Croazia e Spagna: tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

La Nations League è giunta alla sua ultima partita, ovvero alla finale per il primo e secondo posto: a giocarsi la conquista della competizione saranno la Croazia e la Spagna, che nelle due semifinali si sono imposte rispettivamente sull'Olanda e sull'Italia.

Per la Croazia, recente semifinalista ai Mondiali disputati in Qatar, si tratterebbe della prima Nations League della propria storia. E lo stesso discorso vale per la Spagna. Sono state infatti il Portogallo e la Francia a mettersi in tasca le prime due edizioni della competizione.

La Croazia ha chiuso al primo posto il proprio girone della Lega A di Nations League, arrivando davanti alla Danimarca, alla Francia e all'Austria. Primo posto anche per la Spagna, che nella Lega B è arrivata davanti a Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca.

In caso di parità al 90', Croazia e Spagna andranno ai tempi supplementari. Nel caso la gara non si sblocchi nemmeno dopo due tempi da 15 minuti ciascuno, la finale della Nations League si deciderà ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA CROAZIA-SPAGNA

Croazia-Spagna, finale della Nations League 2022/23, si giocherà domenica 18 giugno allo Stadion Fejenoord di Rotterdam, ovvero il De Kuip, stadio di casa del Feyenoord. La gara tra la formazione di Dalic e quella di De La Fuente è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE CROAZIA-SPAGNA IN TV E STREAMING

Croazia-Spagna sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1 e sui canali Sky Sport.

In streaming, invece, Croazia-Spagna si potrà vedere su RaiPlay o, in alternativa, su Sky Go o su NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti e i commentatori di Croazia-Spagna non sono ancora stati comunicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Croazia-Spagna verrà raccontata live anche da GOAL grazie a una diretta scritta: la nostra cronaca azione per azione vi consentirà di rimanere sul pezzo ed essere aggiornati su tutto quello che accadrà domenica sera.

PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA-SPAGNA

Croazia con il consueto 4-3-3 e il probabile avanzamento di Perisic nel tridente, per far spazio a Sosa in difesa. Vida ancora una volta accanto a Sutalo, in assenza dell'infortunato Gvardiol. Pasalic e Kramaric sono destinati a mantenersi il posto in attacco.

De La Fuente potrebbe confermare il 4-2-3-1 visto contro l'Italia con Unai Simon tra i pali, Navas, Le Normand, Laporte, Alba in difesa, Rodri e Merino a centrocampo, Rodrigo e Pino esterni, Gavi sulla trequarti alle spalle di Morata.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT. Dalic.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Pino; Morata. CT. De La Fuente.