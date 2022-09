Le quattro capolista della Lega A di Nations League giocheranno la fase finale per provare a conquistare la terza edizione del torneo.

Nata per volontà dell'UEFA, così da eliminare quasi definitivamente le amichevoli e regalare maggiori possibilità di crescita alle piccole Nazionali, la Nations League è arrivata alla sua terza edizione. Dopo i trionfi di Portogallo e Francia nelle prime due, spazio ora alla fase finale.

Le quattro capolista dei quattro gironi di Lega A si qualificano alla final four, così da dare vita a due semifinali e dunque alla finalissima per decretare la squadra vincitrice della Nations League 2022/2023. A fine settembre 2022 si chiude la fase a gironi: serviranno mesi per le gare che decreteranno al vincitrice della terza edizione.

FINAL FOUR NATIONS LEAGUE 2022/2023: LE DATE

Dal 14 al 18 giugno 2023 si svolgeranno le gare della final four. Le quattro squadre qualificate saranno divise in due semifinali che si disputeranno il 14 e15 giugno, con le due perdenti di fronte per la finalina terzo posto prevista per il 18 dello stesso mese.

Anche la finalissima della Nations League 2022/2023 andrà in scena il 18 giugno 2023. Gli orari di tutte e quattro le sfide sono ancora da definire e verranno annunciate nel corso del 2022 o all'inizio del 2023.

DOVE SI GIOCA LA FINAL FOUR

Solamente a gennaio 2023 verrà annunciata la nazione che ospiterà la final four della Nations League. La vincente del gruppo 4 della Lega A, ovvero l'Olanda, dovrebbe essere la favorita: anche le altre, Belgio, Polonia e Galles hanno confermato il loro desiderio di ospitare le quattro sfide, tra le mura amiche.

CHE SQUADRE GIOCANO LA FINAL FOUR DI NATIONS LEAGUE

A giocare le Final Four di Nations League saranno le Nazionali vincenti dei rispettivi raggruppamenti di Serie A: per adesso certe Italia, Olanda e Croazia. Ancora da definire la quarta tra Portogallo e Spagna.