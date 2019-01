Dove vedere Chelsea-Tottenham in tv e streaming

Il Chelsea cerca la rimonta contro il Tottenham nella semifinale di ritorno della Carabao Cup: dove vedere la partita in tv e streaming.

L'1-0 dell'andata tiene i giochi aperti tra Chelsea e Tottenham, che si sfidano nuovamente nella semifinale di ritorno della Carabao Cup: l'entusiasmante derby londinese deciderà la finalista che andrà a giocarsi il primo trofeo della stagione contro il Manchester City di Guardiola, che ha già archiviato la pratica Burton Albion con un sonoro 9-0 nel primo round.

Tra le tante voci di mercato il Chelsea di Sarri ha rallentato la sua corsa in Premier League con l'ultima sconfitta contro l'Arsenal e deve guardarsi le spalle proprio dalla rincorsa dei Gunners e del Manchester United per il quarto posto. Più tranquillo invece il Tottenham di Pochettino, attualmente terzo in campionato ma ormai distante nove punti dalla vetta.

CHELSEA-TOTTENHAM DIRETTA TV E STREAMING

La sfida tra Chelsea e Tottenham sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN attraverso vari dispositivi. Per tutti coloro che volessero rivedere la partita in un secondo momento è disponibile il servizio on demand sulla stessa piattaforma.

CHELSEA-TOTTENHAM DATA E ORA

Chelsea-Tottenham si giocherà giovedì 24 gennaio alle ore 20.45: le due squadre scenderanno in campo sul prato di Stamford Bridge.