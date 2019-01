DIRETTA: Chelsea-Tottenham LIVE - probabili formazioni

Allo Stamford Bridge, Chelsea e Tottenham vanno a caccia della finale di League Cup. All'andata gli Spurs hanno prevalso per 1-0.

Per Chelsea e Tottenham è arrivato il momento della verità. Chi raggiungerà in finale di League Cup il Manchester City, che ha agevolmente avuto la meglio sul piccolo Burton Albion? Il derby londinese dello Stamford Bridge (calcio d'inizio alle 20.45) mette in palio il secondo pass per l'ultimo atto della competizione, in programma a Wembley il prossimo 24 febbraio.

La gara d'andata, disputata sempre a Wembley, si è conclusa sul punteggio di 1-0 a favore del Tottenham, vincente grazie a un rigore di Harry Kane, oggi sicuro assente così come Dele Alli. La buona notizia per il Chelsea è che dalle semifinali in poi i goal in trasferta non valgono doppio: in caso di vittoria con una rete di scarto, dal 2-1 in su, a favore dei Blues, la partita 'salterà' i tempi supplementari e sarà decisa direttamente dai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-TOTTENHAM

Sarri dovrà attendere ancora un po' prima di poter contare anche sul nuovo arrivato Gonzalo Higuain: sarà Giroud il terminale di riferimento dell'attacco, Pedro e Hazard a supporto sugli esterni. Jorginho regista, affiancato da Kanté e Kovacic. Retroguardia titolare con Rüdiger e David Luiz al centro, Azplicueta e Alonso terzini. Tra i pali Kepa.

Pochettino alle prese con i ko di Kane ed Alli, oltre all'altra assenza forzata di Son che è impegnato in Coppa d'Asia con la sua Corea del Sud. Chance dal primo minuto per Llorente, con Lamela ed Eriksen sulla trequarti. Dier e Winks in mediana, Trippier e Davis a tutta fascia. Difesa a tre con Alderweireld, Sanchez e Vertonghen davanti a Lloris.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Dier, Winks, Davies; Lamela, Eriksen; Llorente.

CHELSEA-TOTTENHAM: CURIOSITA'

Il Chelsea ha perso entrambe le sfide disputate in questa stagione contro il Tottenham, la prima in Premier League e la seconda nella semifinale d'andata di League Cup.

In totale, il Tottenham è reduce da tre successi consecutivi contro il Chelsea tra la scorsa stagione e quella attuale.

Per 5 volte nel corso della propria storia il Chelsea ha perso la semifinale d'andata di League Cup, e in una sola occasione è poi approdato alla finale: nel 1997-98 contro l'Arsenal.

Il Tottenham, invece, è andato in finale di League Cup tre volte nelle 5 occasioni in cui ha prevalso nella semifinale d'andata.

CHELSEA-TOTTENHAM: DIRETTA TV E STREAMING

La semifinale di ritorno di League Cup tra Chelsea e Tottenham sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquisito i diritti dell'intera competizione. Il calcio d'inizio è come detto in programma alle ore 20.45 italiane, le 19.45 inglesi.

