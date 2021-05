Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e streaming

Atalanta e Juventus si contendono la 74ª edizione della Coppa Italia. Finalissima in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

La Coppa Italia si prepara a vivere il suo atto conclusivo, quello che mette in palio il secondo trofeo nazionale per ordine d'importanza. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia saranno Atalanta e Juventus a giocarsi la coccarda tricolore che schiude le porte verso un'altra finale, quella di Supercoppa Italiana da contendere all'Inter nella prossima stagione.

La vincente della Coppa Italia, da regolamento, accederebbe di diritto alla fase a gironi dell'Europa League. Questione che non riguarda nè gli orobici nè i piemontesi che la qualificazione alle coppe europee - da definire se sarà Champions o Europa League - l'hanno già aritmeticamente raggiunta attraverso il campionato.

La coppa nazionale, ad oggi, rappresenta l'unico trofeo ufficiale nella bacheca del club bergamasco che si aggiudicò l'edizione del 1963 piegando il Torino in finale. Successivamente sono arrivate altri tre approdi in finale nel 1987, nel 1996 e nel 2019, sfociate in altrettante sconfitte contro Napoli, Fiorentina e Lazio.

La Juve, invece, è la regina della competizione con 13 titoli su 19 finali disputate. Quella di mercoledì, per la formazione zebrata, sara la 20ª finale nella competizione.

QUANDO SI GIOCA ATALANTA-JUVENTUS

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 19 maggio alle ore 21.00. Per la prima volta dopo vari mesi si giocherà con una parte del pubblico presente sulle tribune.

DOVE VEDERE ATALANTA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus verrà trasmessa in esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti per trasmettere i match della competizione. Il canale sul quale sarà possibile seguire la sfida del Mapei Stadium sarà Rai Uno.

Atalanta-Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming grazie al servizio Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS

Atalanta con Duvan Zapata centravanti e, con ogni probabilità, Malinovskyi e Pessina alle sue spalle. Muriel dovrebbe invece partire dalla panchina. In difesa Toloi, recuperato e già in campo contro il Genoa, affianca Djimsiti e Romero. Centrocampo tipo, con Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens.

Maggiori dubbi nella Juventus, specialmente in mezzo alla difesa: uno tra Demiral, Chiellini e Bonucci affiancherà De Ligt. Squalificato Alex Sandro: i due terzini saranno dunque Cuadrado e Danilo. In mezzo al campo potrebbe toccare a McKennie assieme a Bentancur, Rabiot e Chiesa. Intoccabile Cristiano Ronaldo: assieme a lui ci sarà uno tra Kulusevski, Morata e Dybala.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.