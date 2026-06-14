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Arabia Saudita-Uruguay: data e orario

Arabia Saudita e Uruguay si affrontano al Miami Stadium in una partita del Girone H della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, si tratta di un appuntamento che può indirizzare il percorso nel torneo fin dalle primissime battute.

I Falchi Verdi, guidati dal tecnico greco Georgios Donis, arrivano a questo Mondiale dopo una qualificazione tutt'altro che agevole. Eliminati dal secondo posto nel gruppo asiatico, hanno dovuto passare dai playoff prima di staccare il biglietto per il Nord America. Salem Al-Dawsari, veterano del gruppo e due volte Miglior Giocatore Asiatico dell'Anno, resta il riferimento tecnico principale sulla fascia sinistra.

L'Uruguay di Marcelo Bielsa porta con sé l'eredità di una delle grandi scuole calcistiche sudamericane. Senza Luis Suárez ed Edinson Cavani, La Celeste si è reinventata attorno alla qualità di Federico Valverde, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur, costruendo un sistema di pressing aggressivo che ha prodotto 147 recuperi palla alti durante la fase di qualificazione, più di qualsiasi altra squadra del continente.

La strada verso il Mondiale non è stata priva di ostacoli nemmeno per la squadra di Bielsa. L'Uruguay ha chiuso al quarto posto nelle qualificazioni CONMEBOL, faticando a segnare nelle ultime fasi del cammino. La solidità difensiva garantita da Ronald Araújo e José María Giménez resta però uno dei punti fermi della squadra.

Le due nazionali si sono già incrociate in passato in questa competizione: nel 2018 in Russia fu l'Uruguay a spuntarla con un gol di scarto. Adesso il palcoscenico è Miami, il peso della partita è lo stesso.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Arabia Saudita vs Uruguay in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Arabia Saudita è allenata da Georgios Donis per questo torneo. Al momento non sono stati comunicati infortuni o squalifiche, e nessuna formazione probabile è stata resa nota. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

L'Uruguay scende in campo sotto la guida di Marcelo Bielsa. Come per gli avversari, non sono disponibili al momento informazioni su indisponibili o squalificati, e nessun undici titolare è stato confermato. Aggiornamenti verranno aggiunti non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 1 N. Alaqidi Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

Stato di forma

L'Arabia Saudita arriva alla partita con un bilancio recente di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, tutte amichevoli. L'esito più recente è stato il pareggio per 0-0 contro il Senegal il 9 giugno, preceduto dalla vittoria per 3-0 contro Porto Rico il 5 giugno. Nelle tre gare precedenti, la squadra ha subito sconfitte contro Ecuador (2-1), Serbia (2-1) e Egitto (4-0). Complessivamente, nelle ultime cinque partite, i Falchi Verdi hanno segnato quattro reti e ne hanno incassate nove.

L'Uruguay presenta un andamento più equilibrato: quattro risultati utili consecutivi nelle ultime quattro uscite, con l'unica sconfitta che risale al novembre 2025, un pesante 5-1 contro gli Stati Uniti. Le due gare più recenti si sono chiuse con pareggi, 0-0 contro l'Algeria e 1-1 contro l'Inghilterra. In precedenza, la squadra di Bielsa aveva pareggiato 0-0 con il Messico e vinto 2-1 contro l'Uzbekistan. Nelle ultime cinque partite, La Celeste ha segnato tre gol e ne ha subiti sei, con una netta crescita della solidità difensiva nelle uscite più recenti.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 20 giugno 2018, quando l'Uruguay batté l'Arabia Saudita per 1-0 nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Russia. Prima di quel confronto, le due squadre si erano affrontate in un'amichevole nell'ottobre 2014, terminata 1-1 con l'Arabia Saudita in campo come squadra di casa. L'unico altro precedente registrato è una vittoria dell'Arabia Saudita per 3-2 in un'amichevole del marzo 2002. Nei tre confronti totali, Uruguay e Arabia Saudita contano una vittoria ciascuna, con un pareggio.

Classifica





Nel Girone H dei Mondiali, l'Arabia Saudita occupa attualmente la seconda posizione, mentre l'Uruguay è quarto.





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