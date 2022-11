Dove vedere Albania-Italia in tv e streaming

L'Italia affronta l'Albania in amichevole a Tirana: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

In attesa dei Mondiali a cui purtroppo non prenderà parte, l'Italia torna in campo per un paio di amichevoli: il primo impegno è contro l'Albania guidata da un commissario tecnico italiano, il 77enne Edoardo Reja.

Roberto Mancini ha convocato 31 giocatori per questa occasione e per l'altra sfida contro l'Austria, in programma il 20 novembre a Vienna: prima chiamata per gli juventini Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, e soprattutto per il classe 2006 Simone Pafundi, stellina dell'Udinese.

Nell'elenco figurano anche i rientri di Nicolò Zaniolo e Federico Chiesa, con l'attaccante della Juventus tornato abile e arruolabile in seguito al brutto infortunio al legamento crociato rimediato quasi un anno fa, lo scorso gennaio.

Sono soltanto tre i precedenti tra Albania e Italia: nell'unico disputato in casa delle 'Aquile' il 9 ottobre 2017 e valido per le qualificazioni ai Mondiali russi del 2018, arrivò una vittoria azzurra targata Candreva. Nazionale vincente anche negli altri due confronti, entrambi disputati in Italia (1-0 il 18 novembre 2014 e 2-0 il 24 marzo 2017).

QUANDO SI GIOCA ALBANIA-ITALIA

L'amichevole tra Albania e Italia verrà disputata mercoledì 16 novembre 2022 all'Air Albania Stadium di Tirana. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE ALBANIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Albania-Italia sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro da Rai 1, subito dopo l'edizione serale del TG1.

Streaming disponibile grazie all'app di RaiPlay scaricabile sui dispositivi portatili; il servizio è raggiungibile anche da browser collegandosi al sito ufficiale: basterà registrarsi e accedere con le proprie credenziali per avviare la visione dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA-ITALIA

Mancini dovrebbe ripartire dai capisaldi del 4-3-3: Scamacca si candida a ruolo di punta centrale, sorretto da Politano e Raspadori. A centrocampo, Tonali spalleggiato da Barella e Verratti. Difesa a quattro chiamata a schermare la porta di Donnarumma: Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, Bonucci e Bastoni al centro.

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Scamacca, Raspadori.