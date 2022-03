Al termine della sessione estiva di calciomercato, sono stati in molti a indicare nel PSG la squadra favorita per la vittoria della Champions League 2021/2022.

Gli arrivi all’ombra della Torre Eiffel dei vari Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma e soprattutto Lionel Messi, tutti campioni che sono andati a rafforzare una rosa già straordinaria, avevano fatto pensare ad una compagine quasi imbattibile.

Il campo ha poi detto altro e parlato di un’eliminazione già agli ottavi di finale per mano del Real Madrid e, clamorosamente, tra coloro che sono finiti sul banco degli imputati dopo il 3-1 patito al Santiago Bernabeu c’è proprio uno degli uomini che avrebbe dovuto garantire il definitivo salto di qualità: Gianluigi Donnarumma.

Il portiere italiano è stato infatti duramente criticato dopo l’eliminazione della compagine parigina e ‘L’Equipe’, a seguito della sua prestazione nel match di ritorno degli ottavi di finale, gli ha assegnato addirittura un 2 in pagella.

“Con il suo rilancio sbagliato commette un errore che riapre la partita. Eppure era stato attento sin dai primi secondi anticipando bene un pallone in profondità e poi facendo diverse parate. In occasione dei due goal successivi non gli si può dire nulla, ma ormai l’errore l’aveva già commesso”.

L'articolo prosegue qui sotto

In un successivo articolo titolato ‘La serata disastrosa di Donnarumma contro il Real in Champions League’, ‘L’Equipe’ ha poi ulteriormente spiegato come sia stato l’errore dell’ex Milan a frenare la corsa del PSG verso i quarti.

“Che paradosso. La sera in cui è stato incoronato il numero 1 ai danni di Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma è stato anche il becchino che con un grossolano errore ha riaperto i giochi e affossato la sua squadra”.