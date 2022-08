DIRETTA - Il sorteggio dei gironi di Europa League e Conference League LIVE!

Appuntamento a Istanbul, in Turchia, stessa sede del sorteggio dei gironi di Champions League: alle 13 si partirà con l'urna relativa all'Europa League, mentre alle 14.30 sarà la volta della Conference League.

Sarà possibile seguire i sorteggi sul sito ufficiale dell'UEFA in chiaro o su UEFA.Tv, oltre che su Sky e DAZN sia in diretta tv che streaming, attraverso l'app di Sky Go e DAZN. Per quanto riguarda Sky, il canale di riferimento è Sky Sport 24 (numero 200).