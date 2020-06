Dembelé e il Barcellona, storia di un amore mai nato: ora la cessione è vicina

Un talento infinito, un potenziale tecnico e fisico senza limiti, ma un carattere difficilmente gestibile: a distanza di tre anni dal suo passaggio al Ousmane Dembelé sembra al capolinea della sua avventura nella big spagnola. Una serie numerosa di infortuni e qualche comportamento poco professionale avrebbero spinto la dirigenza blaugrana ad accettare l'idea di una cessione, nonostante l'enorme investimento fatto.

Nell'estate del 2017 il club catalano si trova 'obbligato' a correre ai ripari sul mercato dopo la clamorosa cessione di Neymar al : tra i tanti possibili eredi i vertici blaugrana scelgono proprio lui, quel ragazzino che aveva incantato il calcio tedesco con la maglia del , capace di spettacolari discese a rete e ritenuto tra i principali 'crack' del calcio europeo. Del resto il club giallonero ha da sempre avuto una particolare predisposizione alla scoperta dei campioni di domani: ma le cose a Barcellona non vanno secondo i piani.

Le cifre sono da capogiro: 105 milioni di euro più bonus per il cartellino con un ingaggio 'monstre' di 12 milioni di euro a stagione più bonus: pressione su pressione per un 20enne già chiamato a prendere senza troppe attese l'eredità di uno dei più forti giocatori del pianeta.

A distanza di tre anni Dembelé si è dimostrato incapace di gestire questo enorme peso mediatico, complice anche una serie incredibile di problemi fisici che ne hanno fortemente limitato la crescita fisica e tattica nello scacchiere del Barcellona.

Un matrimonio nato male in partenza, con quella presentazione sul prato del Camp Nou che aveva suscitato l'ironia del web e non solo: quei goffi palleggi sul terreno di gioco e quel numero mal riuscito davanti ai fotografi lo avevano esposto immediatamente alle feroci critiche dei tanti detrattori, che ritenevano già allora la cifra spesa del tutto esagerata.

L'emozione, del resto, gioca brutti scherzi anche a certi livelli, soprattutto se si tratta di un 20enne chiamato a gestire una situazione probabilmente troppo grande. Proprio come sottolineato da Kevin Prince Boateng, suo compagno di squadra durante la breve parentesi al Barcellona:

"E' un ragazzo molto calmo, non parla molto. Per me è ancora come un bambino. Devi prenderlo così com’è. Ci sono giocatori che arrivano in ritardo agli allenamenti in segno di sfida ma per lui è diverso. È proprio come un ragazzino. Uno che però guadagna molti soldi e ha una grande visibilità pubblica. Bisogna aiutarlo a scegliere la direzione giusta da dare alla sua carriera. Se non impara, allora è colpa sua. Per me è ancora un ragazzino che è stato gettato in questa grande piscina. Improvvisamente ha visto spendere 150 milioni di euro per lui da un giorno all’altro , senza ancora sapere come funziona questo mondo. Vuole solo giocare a calcio".