Nessuno come De Bruyne in Premier League: è lui il giocatore dell’anno

Kevin De Bruyne è stato nominato giocatore dell’anno in Premier League. Battuti Alexander-Arnold, Henderson, Mané, Ings, Pope e Vardy.

In campionato il suo non è mai stato in grado di riuscire ad impensierire lo schiacciasassi , ma la cosa non gli ha impedito di imporsi come migliore giocatore in assoluto del torneo.

Kevin De Bruyne è stato infatti nominato ‘Player of the Season’ della Premier League. Il centrocampista belga, ha impreziosito la sua annata con 13 goal realizzati e 20 assist, cosa quest’ultima che gli ha consentito di eguagliare il record stabilito dalla leggenda dell’ , Thierry Henry, nella stagione 2002/03.

Il fuoriclasse del Manchester City è il terzo giocatore belga a riuscire a fare il suo il riconoscimento negli ultimi nove anni, dopo Vincent Kompany (stagione 2011/12) ed Eden Hazard (2014/15).

Il premio è stato assegnato con i voti dei tifosi combinati a quelli dei 20 capitani delle compagini di Premier e di una giuria di esperti.

Altre squadre

De Bruyne ha avuto la meglio su Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson (che nei giorni scorsi era stato nominato miglior giocatore della Premier League dalla Football Writers’ Association), Danny Ings, Sadio Mané, Nick Pope e Jamie Vardy.

Il riconoscimento ottenuto servirà magari a lenire l’amarezza per la clamorosa eliminazione dalla patita dal Manchester City sabato sera per mano del .

Dopo il triplice fischio finale della sfida di Lisbona, il campione belga non ha infatti nascosto la sua profonda delusione.