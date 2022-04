Dalla Serie A alla Serie C in due anni: il Crotone è matematicamente retrocesso

Dalla Serie A alla Serie B e dalla Serie B alla Serie C. Il tutto in un paio di stagioni. L'inevitabile, quello che a Crotone hanno provato a posticipare almeno di un'altra giornata, si è concretizzato: i Pitagorici seguono a ruota il Pordenone e scendono in terza serie dopo 13 anni dall'ultima volta, completando una rovinosa doppia discesa in due anni.

Allo Scida finisce con un incredibile e impensabile 3-1 contro la Cremonese, ovvero la squadra che, prima di questa giornata, comandava il campionato di B. In meno di un tempo il risultato è costruito: segna Kargbo, il raddoppio arriva per effetto di un'autorete di Baez, quindi anche il 3-0 di Calapai al 40'. Zanimacchia accorcia nella ripresa per i lombardi, ma non basta per completare la rimonta.

Ma è una vittoria, pur prestigiosa, che al Crotone non serve. Perché un altro 3-1, quello del Cosenza sul fanalino di coda Pordenone, rappresenta la matematica condanna: a due giornate dalla fine sono 6 i punti di distacco dal quartultimo posto occupato proprio dalla formazione cosentina, con tanto di scontri diretti a sfavore.

La gara d'andata, disputata al San Vito Marulla a fine settembre, ha visto il Cosenza imporsi per 1-0. Mentre il ritorno dello Scida è finito con uno scoppiettante 3-3. Due risultati che penalizzano i Pitagorici, costretti giocoforza a ripartire dalla terza serie dopo le stagioni in Serie A, con tanto di salvezza leggendaria firmata nel 2017 da Davide Nicola, ironia della sorte impegnato oggi in un'altra mission impossible alla guida della Salernitana.

A proposito di allenatori: il Crotone ne ha cambiati un paio durante la stagione. Ha iniziato in panchina Francesco Modesto, che a fine ottobre ha lasciato il posto al più esperto Pasquale Marino. Ma neppure quest'ultimo è riuscito a cambiare le sorti della squadra. E così, a metà dicembre, ecco un nuovo ribaltone con il ritorno di Modesto.

Tutto inutile. Il Crotone ha conquistato 25 punti in 36 partite, compresi quelli di oggi, con appena 4 vittorie e addirittura 19 sconfitte. Nemmeno un mercato di gennaio aggressivo ha cambiato le carte in tavola. L'ultima partecipazione del Crotone in Serie C, che ai tempi si chiamava ancora Lega Pro Prima Divisione, risaliva al 2008/09: allora fu promozione in B dopo aver vinto i playoff.