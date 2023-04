Curva Juve chiusa in campionato o in Coppa Italia?

Curva della Juventus squalificata per un turno dal Giudice Sportivo dopo i cori razzisti indirizzati a Lukaku: in quale competizione verrà scontata?

Il finale di Juventus-Inter ha provocato delle conseguenze dal punto di vista disciplinare. Lo scontro verbale tra la Curva bianconera e Romelu Lukaku prima e quello fisico tra alcuni protagonisti della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia con la rissa nel recupero del secondo tempo e dopo il fischio finale ha portato a delle sanzioni inflitte a club e calciatori.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di squalificare per tre turni il calciatore bianconero Juan Cuadrado, mentre Samir Handanovic e Romelu Lukaku sono stati fermati per una giornata.

Tra le sanzioni da scontare c’è quella della chiusura per un turno della ‘Tribuna Sud’, il feudo del tifo organizzato della Juventus, sanzionata per i cori razzisti indirizzati a Romelu Lukaku.

“Il Giudice Sportivo delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori” si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A.

La Curva sconterà lo stop in Serie A o in Coppa Italia? Andiamo a vedere cosa dice il regolamento.

CURVA JUVE: SQUALIFICA IN CAMPIONATO O COPPA ITALIA?

Il regolamento prevede che la squalifica venga scontata in occasione della prima gara utile. Nello specifico, la Juventus giocherà la prima sfida tra Serie A e Coppa Italia in campionato.

Non una gara come le altre per i bianconeri, che il 23 aprile 2023 affronteranno il Napoli di Luciano Spalletti senza la Curva.

Il prossimo match casalingo dei bianconeri è proprio quello contro i partenopei: la squadra di Allegri affronterà, infatti, Lazio e Sassuolo in trasferta nei prossimi due turni di Serie A.

CURVA JUVE CHIUSA CONTRO IL NAPOLI?

Sì, la ‘Tribuna Sud’ sarà chiusa in occasione della sfida Juventus-Napoli, valida per la 31ª giornata di Serie A e in programma domenica 23 aprile all’Allianz Stadium.

La squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Mastrandrea in seguito ai fatti di Juventus-Inter, gara d’andata della semifinale di Coppa Italia, costringe i bianconeri a scontare il turno di squalifica del settore proprio in occasione del big match.