Cristiano Ronaldo, messaggio di sostegno a André Gomes: "Tornerai più forte di prima"

Anche Cristiano Ronaldo mostra la sua vicinanza al compaesano André Gomes, che è stato vittima del terribile infortunio contro il Tottenham.

L'infortunio subito da André Gomes durante la partita fra e ha scioccato il mondo del calcio: il centrocampista lusitano classe '93, colpito da un intervento scriteriato di Son, ha subito una frattura scomposta della caviglia destra.

Il clamore mediatico delle terribili immagini di André Gomes dolorante ha raggiunto anche il suo connazionale più celebre, che ha voluto inviare un messaggio per il centrocampista dell' : Cristiano Ronaldo, infatti, ha lasciato un pensiero per il lusitano via 'Instagram'.

"Ti auguro di guarire presto. Tornerai ancora più forte di prima, un grande abbraccio".

Il capitano della nazionale portoghese ha grande fiducia sul fatto che il recupero di Gomes andrà nel migliore dei modi. Intanto il centrocampista dei 'Toffies' è stato sottoposto all'operazione chirurgica per la ricostruzione della caviglia. I tempi di recupero stimati hanno una forbice temporale piuttosto ampia, dovuta dalle tante variabili che si incontrano in fase di riabilitazione, e vanno dai 6 ai 12 mesi.