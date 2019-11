Everton, infortunio choc per André Gomes: frattura scomposta della caviglia

André Gomes ha rimediato la frattura scomposta della caviglia destra durante Everton-Tottenham: oggi sarà operato.

Le immagini dell'infortunio hanno fatto il giro del mondo: il contrasto di gioco tra Son ed André Gomes durante - è ancora impresso nella mente di tutti, compreso il volto disperato del centrocampista portoghese, consapevole della gravità del problema.

Per l'ex la diagnosi è terribile: come comunicato dai 'Toffees', si tratta di frattura scomposta della caviglia destra che necessita di un'operazione chirurgica in programma nella giornata di oggi.

André Gomes si appresta dunque ad osservare un lunghissimo periodo di stop che potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un anno, se il processo di riabilitazione dovesse proseguire senza alcun intoppo.

Una tegola durissima per un giocatore che, in passato, ammise di aver sofferto psicologicamente a causa del mancato feeling con l'ambiente del , dove non è riuscito a dare il meglio di se stesso. A lui gli auguri di buona guarigione.