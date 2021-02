Cossu operato al polmone: intervento riuscito e condizioni in miglioramento

Andrea Cossu è in miglioramento: è stato sottoposto nella serata di martedì a un intervento chirurgico al polmone sinistro.

Migliorano le condizioni di Andrea Cossu, ed è questa la bella notizia che tutti aspettavamo. Dopo il bruttissimo incidente di sabato, il dirigente del Cagliari sta bruciando le tappe di miglioramento.

Come riportato da 'Sky Sport', Cossu è stato sottoposto nella serata di martedì a un intervento chirurgico con tecnica mini invasiva sul polmone sinistro per valutare i punti di sanguinamento in seguito alle forti contusioni rimediate nell'incidente.

L'operazione è perfettamente riuscita. La prognosi rimane ancora riservata, ma filtra ottimismo su un pieno recupero da parte dell'ex Cagliari, che attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale Businco del capoluogo sardo.

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato anche le parole del presidente Giulini, ottimista dopo aver sentito al telefono l'ex giocatore.