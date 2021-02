L'Unione Sarda - Incidente d'auto per Cossu: è in gravi condizioni

Secondo quanto riportato da 'L'Unione Sarda', Andrea Cossu sarebbe in gravi condizioni dopo un incidente sulla Strada 554.

Andrea Cossu, ex centrocampista del Cagliari e attualmente dirigente del club sardo, ha avuto un brutto incidente in auto questo pomeriggio. A riportarlo è 'L'Unione Sarda'.

L'ex calciatore era alla guida della sua auto, una Porsche, distrutta dopo aver carambolato sulla carreggiata in direzione Cagliari sulla Strada 554. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, assieme ai vigili del fuoco di Cagliari.

Trasportato in codice rosso in ospedale, Cossu avrebbe riportato varie fratture e un trauma cranico ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.