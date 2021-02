Giulini rassicura su Cossu: "Condizioni buone, mi ha risposto con voce squillante"

Il presidente del Cagliari ha parlato con l'ex giocatore rossoblù, vittima di un brutto incidente in Sardegna nella giornata di sabato.

Incidente shock nella giornata di sabato, che ha tenuhto in apprensione i tifosi del Cagliari e non solo. Per fortuna Andrea Cossu, ex giocatore rossoblù e dirigente del club sardo, è sopravvisuto al terribile incidente sulla strada statale 554 e pian piano sta recuperando, dopo il grande spavento.

Immediatamente traportato all'Ospedale Brotzu per essere ricoverato in rianimazione, prima di essere spostato al Businco. Per Cossu fratture alla scapola, alla spalla e alle costole, ma anche problemi alla milza, oltre ad un trauma toracico e facciale.

Insomma, ci vorrà del tempo prima di recuperare. Dopo gli aggiornamenti positivi dei medici, che hanno evidenziato come Cossu stia meglio rispetto a sabato, ci ha pensato anche il presidente del Cagliari, Giulini, a dare notizie confortanti riguardo al 40enne.

A margine della presentazione del nuovo tecnico Semplici e del ritorno di Capozucca come ds, Giulini ha parlato anche di Cossu:

"Volevo tranquillizzare i nostri tifosi: ho sentito Andrea poco prima di questa conferenza, mi ha risposto con una voce squillante, nonostante una comprensibile stanchezza. Le sue condizioni sono buone e ne verrà fuori alla grande. Nelle ultime giornate sarà con noi, quando il suo contributo sarà ancora più importante".

Cossu, che durante la sua carriera da giocatore del Cagliari è stato tra i migliori assist-man della Serie A, tanto da conquistare anche la Nazionale azzurra, aveva perso il controllo della sua Porsche nella serata di sabato.

Come evidenziato dal dottore che lo ha in cura da qualche giorno, Cossu sta migliorando:

"Andrea sta bene rispetto all’incidente che ha avuto, ha trascorso una notte serena sotto una modica quantità di ossigeno. È cosciente e risponde adeguatamente a tutte le domande. È autonomo nella respirazione, nonostante l’importante trauma toracico; tutte le altre funzioni sono nell’ambito della normalità. Noi stiamo valutando la situazione direttamente correlata all’incidente: quindi l’addome, il torace e il viso soprattutto. Guardando la macchina dopo l’incidente si potrebbe pensare che la persona coinvolta abbia avuto problemi ben più grossi rispetto a quelli avuti da Andrea, che piano piano sta superando in maniera adeguata".

Dita incrociate.