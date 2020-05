Coppa Italia, la classifica marcatori: in testa Scamacca e Vano con 4 reti

Due nomi che non ti aspetti a guidare la classifica marcatori della Coppa Italia: Gianluca Scamacca dell'Ascoli e Michele Vano del Carpi.

Il calcio italiano è finalmente pronto e ripartirà probabilmente con la Coppa , che deve essere completata con le ultime tre partite tra semifinali e finale. Saranno , , e a contendersi il trofeo, mentre in testa alla classifica marcatori figurano attualmente due nomi che non ti aspetti.

Una situazione particolare nell'attuale edizione della : non solo per la lunga sosta dettata dall'emergenza sanitaria, ma anche per una classifica cannonieri che vede due protagonisti insoliti attualmente al comando: Gianluca Scamacca dell' e Michele Vano del .

Altre squadre

I due attaccanti italiani guidano con quattro reti a testa e potrebbero addirittura vincere la classifica finale, considerando le sole tre partite in calendario rimaste. Attualmente soltanto i giocatori di Inter, Napoli, Milan e Juventus potrebbero scavalcarli.

Le insidie principali per i due 'outsiders' sono rappresentate da Insigne (a quota tre reti), Lukaku (due reti), Calhanoglu (due reti), Dybala e Ronaldo (due reti): tutti attualmente ancora in corsa nella competizione. Ormai fuori causa invece Rolando Mandragora dell' e Tommaso Morosini del Sudtirol, ora al secondo posto con tre goal ma già fuori dal torneo.