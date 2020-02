Classifica marcatori Coppa Italia 2019/2020

La classifica dei cannonieri di Coppa Italia 19/20 sempre aggiornata.

La Coppa è entrata nelle semifinali, sempre più vicina alla finalissima che si giocherà in primavera. Nel 2019 a trionfare è stata la , ora in gioco ci sono , , e . I loro cannonieri, oltre a sperare nel trionfo finale, sperano di concludere il torneo in cima alla lista dei più prolifici.

19/20, la classifica marcatori: