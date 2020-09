Coppa Italia 2020/2021: possibile Derby di Milano ai quarti

Il tabellone di Coppa Italia vede Juventus, Milan, Inter e Sassuolo da una parte, con Lazio, Atalanta, Napoli e Roma dall'altra.

Ancora una volta, la Coppa Italia vedrà le grandi entrare in scena solamente nella seconda parte del torneo, con le squadre di Serie D e C impegnate nella prima fase. Dunque in campo le compagini di B, nove delle squadre dello scorso campionato di e le neopromosse nella massima serie. Dagli ottavi dentro anche le prime otto, le big teste di serie.

, , , , , , e inizieranno il proprio percorso a inizio gennaio, chi il 13 del primo mese del 2021, chi il 20: saranno loro le favorite ancora una volta per giocare la finalissima di Coppa il prossimo 19 maggio 2021.

Il 23 settembre si parte con il primo turno preliminare, mentre il 30 si giocherà il secondo: ad ottobre giocheranno le dodici squadre classificatesi dal 12esimo al 17esimo posto dell'ultima Serie A, nonchè le neopromosse nella massima serie , e .

Altre squadre

Nei quarti di finale di possibile l'immediato Derby di Milano, viste Milan e Inter dalla stessa parte del tabellone: a destra sono presenti anche Juventus e Sassuolo, che si affronterebbero in caso di passo in avanti nella competizione, prima di sfidare uno dei due club meneghini in semifinale.

Dalla stessa parte di Juventus e Sassuolo occhio anche al possibile Derby di Genova, viste entrambe le squadre impegnate nel terzo turno eliminatorio e possibile avversarie nel quarto.

Dall'altra parte del tabellone invece Lazio e Atalanta potrebbero affrontarsi nei quarti, con Napoli e Roma altre possibili avversarie nello stesso punto del torneo. Possibile dunque una nuova finale tra Juventus e Roma, così come la vecchia sfida tra i bianconeri e i biancocelesti di Inzaghi.