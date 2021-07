Clamoroso Rooney: manda ko un suo giocatore con un brutto fallo

L’infortunio di un giocatore chiave per la squadra è l’incubo di ogni allenatore, ma la cosa si fa ancora più seria se la squadra in questione può contare su appena nove elementi e se a causare l’infortunio è stato l’allenatore stesso.

Chiedere per conferma a Wayne Rooney, l’ex fuoriclasse del Manchester United e della Nazionale inglese e attuale tecnico di un Derby County in piena crisi societaria.

Ebbene Rooney, potendo contare su pochissimi giocatori a disposizione quando mancano meno di due settimane all’inizio della Championship, ha deciso di tornare in campo e di prendere parte ad una partitella di allenamento 5 contro 5.

Una scelta forzata che ha portato ad una situazione difficile anche solo da immaginare: Rooney infatti ha commesso un brutto fallo su Jason Knight, un giocatore che nella scorsa stagione ha saltato appena tre partite, infortunandolo in maniera seria.

Il centrocampista irlandese, che è stato costretto a lasciare il campo in barella, ha riportato un problema alla caviglia, così come confermato proprio da Rooney al ‘Daily Telegraph’.

“Purtroppo Jason dovrà fermarsi per un periodo che va dalle otto alle dodici settimane, la sua caviglia si è girata. E’ un duro colpo per noi, ma dobbiamo affrontarlo. In questo momento non so chi schierare, dovremo affidarci ai ragazzi delle giovanili”.