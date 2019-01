Chelsea-Tottenham: diretta streaming gratis

Chelsea e Tottenham si sfidano nel secondo round della Carabao Cup: il match sarà visibile in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Una semifinale tutta da vivere quella tra Chelsea e Tottenham nel match di ritorno della Carabao Cup, la coppa di Lega inglese. All'andata la squadra di Pochettino si è imposta per 1-0 con la rete del solito Kane, che ha lasciato la sua firma prima dell'infortunio. A Stamford Bridge va in scena un derby dai mille spunti: la vincente affronterà in finale il Manchester City di Guardiola, che ha di fatto già archiviato la pratica Burton Albion con un sonoro 9-0 nel primo match.

Non è un periodo brillantissimo per il Chelsea di Maurizio Sarri, che in attesa di accogliere Gonzalo Higuain deve reagire dopo la sconfitta di campionato subita nell'altro derby contro l'Arsenal. Sono solamente due le vittorie dei Blues nelle ultime quattro sfide ufficiali tra Premier League e coppe. Il Tottenham ha invece ripreso a correre con la vittoria esterna sul Fulham dopo il ko casalingo subito dal Manchester United.

CHELSEA-TOTTENHAM DIRETTA STREAMING

Il match di ritorno tra Chelsea e Tottenham sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti della Carabao Cup e della FA Cup. La partita sarà visibile su diversi dispositivi: i tifosi potranno rivederla on demand anche in un secondo momento.

CHELSEA-TOTTENHAM DATA E ORARIO

Chelsea-Tottenham si giocherà giovedì 24 gennaio alle ore 20.45: lo scenario sarà il suggestivo impianto di Stamford Bridge di Londra.