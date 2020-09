Cantone sul 'caso' Suarez: "Vicenda scoperta casualmente"

Le indagini da cui sono emerse irregolarità relative al superamento dell'esame di italiano da parte di Luis Suarez , fanno rumore. Raffaele Cantone, procuratore capo di , spiega come si è emerso il 'caso'.

Il magistrato, della prova svolta dal bomber del per il conseguimento della cittadinanza italiana, ha parlato a 'Radio Capital'.

"Non si può dire altro rispetto al comunicato, la vicenda è conseguente a una serie di attività già in corso da tempo e casualmente hanno impattato su quella di Suarez".

Il colonnello della Guardia di Finanza di Perugia a comando delle indagini, Selvaggio Sarri , a 'Fanpage' ha svelato ulteriori dettagli della vicenda.

“Stavamo indagando in merito da febbraio 2020, su delega della Procura della Repubblica di Perugia, sulla gestione amministrativa poco chiara dell'Università degli Stranieri. Nel corso delle attività tecniche avviate abbiamo intercettato delle conversazioni che riguardavano lo svolgimento dell'esame, la fase propedeutica e quindi la richiesta della di far svolgere l'esame affinché Suarez potesse completare l'iter per diventare cittadino italiano e quindi comunitario, avendo lui la moglie di origine italiana".