Calciomercato Real Madrid, dalla Spagna: preso Mendy per 50 milioni

Oltre a Jovic, e in attesa di Hazard, il Real Madrid chiude anche per Ferland Mendy del Lione: secondo 'Marca', manca solo l'ufficialità.

Acquisto boom numero uno: Luka Jovic, da oggi ufficiale. Acquisto boom numero due, a meno di sorprese: Eden Hazard. Ma il non si ferma qui e continua ad aprire il portafogli anche in direzione : è fatta anche per Ferland Mendy, terzino del .

Come rivelato da 'Marca', il Real ha trovato l'accordo anche con l'OL: il club di chiedeva 50 milioni di euro e 50 milioni vedrà entrare nelle proprie casse, venendo dunque accontentato in tutto e per tutto.

La trattativa tra Real Madrid e Lione per Mendy, iniziata nelle scorse settimane, si appresta dunque ad arrivare al suo step decisivo: quello dei comunicati ufficiali, che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni.

Su Mendy, terzino sinistro che sabato compirà 24 anni e che il Lione ha preso nel 2017 dal Le Havre, erano segnalati anche il e soprattutto il : a spuntarla è stato però il Real Madrid, che si prepara dunque a regalare a Zidane il terzo terzino sinistro della rosa.

Inevitabile, dunque, fare due più due e pensare all'addio di uno dei due interpreti del ruolo già presenti: Reguilon e soprattutto Marcelo, da tempo chiacchieratissimo sul calciomercato nonostante il ritorno in panchina di Zidane lo abbia riportato in cima alle gerarchie.