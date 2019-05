Calciomercato Chelsea, Coutinho nel mirino ma dipende dal TAS

Il Chelsea avrebbe individuato in Coutinho uno dei suoi possibili obiettivi. Il mercato del Blues è però bloccato, sarà decisivo il TAS.

Quella che si avvia alla conclusione non è stata una stagione indimenticabile per Philippe Coutinho. L’asso brasiliano è stato schierato con costanza dal tecnico del Valverde, ma solo a sprazzi è riuscito a far intravedere le sue qualità.

In 34 partite di ha messo a segno appena cinque goal, ai quali vanno aggiunti gli altri tre in (in 12 presenze) ed i tre in Coppa del Re (il sei presenze).

Nelle ultime settimane hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero un suo futuro lontano dal Barcellona e, secondo quanto riportato dall’iberico Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il .

Il club londinese avrebbe individuato proprio nel brasiliano l’eventuale sostituto di Hazard (nel caso in cui il belga dovesse trasferirsi al ), ma c’è un problema: i Blues non possono al momento fare acquisti.

La FIFA, come è noto, ha recentemente bloccato bloccato il mercato del Chelsea per la violazione di due articoli del Regolamento relativi al trasferimento di minori e quindi un approdo di Coutinho a Londra sarebbe possibile solo nel caso in cui il TAS dovesse accettare il reclamo già presentato dal club.

Approdato al Barcellona nel gennaio del 2018 per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 120 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti altri 40 di bonus, Coutinho ha visto abbassarsi notevolmente il valore del suo cartellino negli ultimi mesi e, considerando che ci sono ancora circa 25 milioni da sborsare, il club blaugrana starebbe cercando per lui una sistemazione.