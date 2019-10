Borussia Dortmund, infortunio a un ginocchio per Bürki: Inter a rischio

Il portiere Romain Bürki è stato costretto ad abbandonare a 20 dalla fine la gara col Borussia Mönchengladbach: "Domani effettuerò gli esami".

Nonostante il caso Sancho, il riparte e si rilancia in vista della sfida all' . Ma, nonostante l'1-0 al Borussia Mönchengladbach, una brutta notizia per i gialloneri c'è: l'infortunio di Roman Bürki.

Segui live 3 gare della Serie A TIM su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il portiere svizzero è stato costretto a lasciare il campo con una ventina di minuti d'anticipo dopo uno scontro con Embolo: colpa di una botta al ginocchio che ora, come si evince dalle sue parole nel dopopartita, potrebbe anche costringerlo a dare forfait per l'importantissimo match in programma mercoledì sera.

"Ho preso un colpo a un ginocchio, Piszczek mi ha consigliato di non rischiare e di chiedere il cambio. Spero non sia nulla di grave, però dobbiamo capire come evolverà la situazione. Domani effettuerò gli esami, quindi dobbiamo aspettare".

Nel caso Bürki non dovesse recuperare, contro l'Inter toccherebbe al suo portiere di riserva: il connazionale Marvin Hitz, 32 anni, che nel corso della propria carriera ha giocato appena una partita in .

Proprio Hitz, in ogni caso, a pochi minuti dalla conclusione dell'incontro ha negato il 2-2 del Borussia Mönchengladbach con una grande parata su Neuhaus. Il portiere di riserva del , insomma, si tiene pronto.