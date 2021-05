Belenenses, lettera aperta a Buffon: "Qui potrai salire sull'Olimpo"

Lettera aperta del Belenenses a Gigi Buffon: "Se accetti giocherai nello stadio più bello di tutti". Offerti anche biglietti per le visite ai musei.

Gigi Buffon si è congedato dalla Juventus con la vittoria della Coppa Italia, alzata al cielo di Reggio Emilia dopo aver affrontato l'Atalanta da titolare tra i pali bianconeri: il contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato e per il 43enne estremo difensore si aprirà un nuovo capitolo.

Nel post-partita della finale del 'Mapei Stadium', Buffon ha ammesso di essere pronto ad ascoltare qualsiasi proposta che inneschi gli stimoli giusti per poter continuare a fare ciò che più di ogni altra cosa al mondo gli piace. Con un occhio anche ai Mondiali 2022.

"Io mi sento ancora forte. Non voglio regali da nessuno, ma sono il Gigi Buffon di sempre. Prima vediamo se e come arriverò a dicembre 2022, poi se qualcuno penserà che posso meritare una maglia azzurra, io non dico di no. A me piace sorprendere e soprattutto sorprendermi: la vita va vissuta così, con entusiasmo sino all’ultimo secondo".

Di offerte ne sono arrivate diverse, ma quella più originale è sicuramente quella del Belenenses che ha pubblicato una lunga lettera aperta a Buffon sul suo sito ufficiale.

"Caro Gigi, abbiamo sentito che stai cercando una nuova sfida e sei disposto ad accettare una proposta 'folle e stimolante'. Pertanto, abbiamo deciso di offrirti qualcosa di irresistibile: che ne dici di trasferirti a Lisbona e di aiutarci a tornare rapidamente al nostro posto nel calcio portoghese, la Primeira Liga? La nostra amicizia non nasce oggi. Ci conosci almeno dal 2004, anno in cui con la nazionale italiana ti allenasti quotidianamente all'Estádio do Restelo, la nostra casa e il più bello degli impianti sportivi".

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati "Siamo uno dei 5 club portoghesi che hanno già vinto il campionato. Abbiamo 4 campionati e 3 coppe nella nostra bacheca, e siamo stati anche il club invitato dal Real Madrid per inaugurare lo stadio Santiago Bernabéu. Il nipote del tuo amico Cristiano Ronaldo ha iniziato a giocare nelle nostre scuole di calcio".

Giocare con il Belenenses assicurerebbe a Buffon quell'esperienza stimolante che anche altri campioni hanno intrapreso altrove.

"Siamo umili, realistici e onorevoli. Non sono i soldi che abbiamo da offrirti, ma la possibilità di associare il tuo nome a un'altra sfida che solo le leggende viventi - come te - possono abbracciare con un senso di opportunità. Occupi già un posto di eccellenza nella storia del calcio, ma qui puoi salire sull'Olimpo".

Per cercare di convincere Buffon, anche la mossa culturale che non ti aspetti: biglietti gratis per visite ai musei e per ammirare le bellezze artistiche che la città di Lisbona è in grado di offrire.