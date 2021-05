Buffon riapre alla Nazionale: "Mondiali 2022? Se qualcuno penserà che lo merito..."

Il portiere, all'ultima finale con la Juventus, un po' a sorpresa riapre le porte all'azzurro: "Ma non voglio regali da nessuno".

La lunga storia di Gianluigi Buffon in Nazionale sembrava definitivamente chiusa dopo l'addio del portiere nel 2018. Ora però qualcosa è cambiato, tanto che il portiere non esclude di tornare a vestire l'azzurro.

Il sogno è chiaro: partecipare per la sesta volta ai Mondiali, cosa mai riuscita a nessuno e che regalerebbe a Buffon l'ennesimo record sulla soglia dei 45 anni.

Buffon, intervistato da 'Rai Sport' al termine della finale di Coppa Italia vinta con la Juventus, non ha escluso la possibilità di rispondere a un'eventuale convocazione per Qatar 2022.

"Io mi sento ancora forte. Non voglio regali da nessuno, ma sono il Gigi Buffon di sempre. Prima vediamo se e come arriverò a dicembre 2022, poi se qualcuno penserà che posso meritare una maglia azzurra, io non dico di no. A me piace sorprendere e soprattutto sorprendermi: la vita va vissuta così, con entusiasmo sino all’ultimo secondo".

L'addio di Buffon alla Nazionale risale ormai a tre anni fa, quando il portierone annunciò di non essere più disposto a sopportare certe situazioni.

"Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l'orgoglio che ho per me stesso, levo l'imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene. Sinceramente sono sempre stato un valore aggiunto delle mie squadre, sono sempre stato percepito così. Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso".

Roberto Mancini dal canto suo aveva offerto a Buffon almeno la possibilità di un'ultima passerella, opzione gentilmente rifiutata da Gigi a più riprese.

"Lo ringrazio pubblicamente perché è sempre molto attento e delicato con me. Sarebbe un qualcosa di non dovuto e che non cerco. Se dovesse accadere e Mancini e la Federazione volessero farmi fare questa cosa accetterei, ma solo nel momento in cui decido di smettere di giocare. Prima non avrebbe senso ”.

Il ritiro però sembra essere ancora lontano e adesso Buffon ha un altro obiettivo da raggiungere. I prossimi Mondiali, d'altronde, sono dietro l'angolo.