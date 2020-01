Barcellona, Suarez sarà operato al menisco: Napoli a rischio

Il Barcellona perde Luis Suarez: problema al ginocchio per l'attaccante, che sarà sottoposto a intervento chirurgico al menisco. Rischia il Napoli.

Momento piuttosto delicato per il , ancora in testa alla classifica della ma reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro partite. A complicare le cose di Valverde arriva la brutta notizia dall'infermeria, dove Luis Suarez dovrà restare per qualche settimana.

L'attaccante uruguaiano è infatti andato ko nel match di Supercoppa di contro l' : il giocatore sarà operato al menisco a otto mesi di distanza dal precedente intervento, come confermato dal club blaugrana tramite un comunicato ufficiale.

"Il giocatore della prima squadra Luis Suarez sarà operato domenica dal dottore Ramon Cugat per l'infortunio al menisco esterno del ginocchio destro. Una volta terminato l'intervento il club pubblicherà una nuova nota medica".

In attesa di capire gli effettivi tempi di recupero è facile ipotizzare circa sei settimane di stop per Suarez: l'obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo per la fondamentale sfida di contro il , in programma il 25 febbraio al San Paolo.