Bale in campo contro il Villarreal: l'ultima con il Real Madrid cinque mesi fa

Dal 28 agosto 2021 al 2 febbraio 2022. Gareth Bale torna a giocare una partita con la maglia del Real Madrid addosso dopo oltre cinque mesi, e lo fa tra l’altro partendo nell’undici titolare.

Il campione gallese è la grande sorpresa proposta da Carlo Ancelotti per il match valido per il 24° turno di Liga contro il Villarreal.

Il tecnico del Real ha deciso di puntare su un giocatore che non scendeva in campo in campionato dalla sfida della terza giornata contro il Betis e lo ha fatto preferendolo (tra gli altri) ad Hazard e Rodrygo. Bale è stato scelto per completare il tridente offensivo con Asensio e Vinicius e per lui si tratta di una sorta di rinascita.

Anche in questa stagione infatti, il campione gallese è stato bloccato da una lunga serie di problemi muscolari (soprattutto a coscia e soleo) che non gli hanno permesso di allenarsi con costanza, tanto che le partite sin qui saltate in totale sono state ben 26.

Ora un’ennesima ripartenza per lui: Ancelotti potrà contare su un’altra arma nella seconda parte di stagione.