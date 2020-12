Gasperini dribbla le domande su Gomez: "Parliamo di calcio"

Il tecnico dell'Atalanta preferisce non rispondere sul caso Gomez, ancora fuori Pasalic: "Ci vuole un po' di tempo, speriamo di riaverlo a gennaio".

Il Papu dribbla in campo, Gasperini lo fa davanti ai microfoni. Il tecnico dell' , alla vigilia del big-match contro la , preferisce non rispondere alle domande su Gomez.

Nei pensieri di Gasperini insomma c'è solo la partita, decisiva forse per capire a cosa può ambire l'Atalanta in questo campionato.

"Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa partita che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani. Capitano? La scelta è fatta in base all’anzianità, all’appartenenza e al numero di partite giocate. Io sono per più capitani: per me De Roon, Freuler e Toloi sono tre capitani".

Il tecnico poi fa il punto sugli infortunati e spiega come servirà ancora del tempo per rivedere in campo Pasalic.

"Caldara sta facendo bene, speriamo di rivederlo a gennaio. Pasalic ci vuole un po’ più tempo, Ruggeri ne ha per 15 giorni. Miranchuk si è allenato, gli altri stanno bene. Ilicic si è allenato anche bene, l’ho visto calciare con buona forza. Ha superato questo problema”.

Infine a chi gli chiede se serviranno rinforzi a gennaio, Gasperini risponde senza sbilanciarsi troppo.