Gasperini ha deciso: Gomez non convocato per Atalanta-Roma

Ormai non ci sono più margini: la storia del Papu Gomez all' è finita. L'ultimo atto potrebbe essere la mancata convocazione dell'argentino per l'importantissima gara contro la .

I 23 atalantini convocati per #AtalantaRoma!

Check out our squad list for tomorrow!

⠀#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/f0JU53sFPu