L’ammissione di Pogba: “Ho sofferto di depressione nel corso della carriera”

E’ uno dei giocatori più forti della sua generazione, un campione che nel corso della sua carriera ha saputo imporsi ai più alti livelli e che tra i suoi titoli può vantare anche il Mondiale vinto nel 2018 con la sua Francia.

Paul Pogba ha vissuto e sta vivendo una carriera ricchissima di successi, ma per lui la strada non è stata sempre in discesa.

Nel corso degli anni infatti, il centrocampista del Manchester United è stato costretto a fare i conti anche con la depressione.

Ad ammetterlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a ‘Le Figaro’.

“Ho avuto la depressione nella mia carriera, ma non ne parliamo - si legge in uno stralcio dell’intervista che verrà pubblicata per intero il 23 marzo - A volte non sai di esserlo, vuoi solo isolarti, stare da solo: questi sono segni inconfondibili”.

L’ex stella della Juventus ha anche raccontato del brutto episodio che ha visto lui e la sua famiglia vittime pochi giorni fa: una rapina in casa mentre era in campo per una sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

“Io e la mia famiglia siamo bene. Ho passato una settimana piuttosto sorprendente, iniziata sapendo che non avrei giocato dall’inizio. Poi siamo stato eliminati e, tornando a casa, scopro che la mia casa è stata svaligiata da tre persone. Hanno aperto la cassaforte nella quale c’erano i gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo… Quello che mi ha spaventato di più è stato che i miei due figli erano in casa con la tata durante l’accaduto. Lei ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave in una stanza con i bambini. Per diversi giorni è rimasta scioccata. La cosa che più conta è che i miei figli stiano bene”.