Allegri dribbla l'argomento Pogba: "Non lo conosco, è una parola inglese?"

Juventus-Lazio ha sancito l'ultima apparizione di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala all'Allianz Stadium, salutati con affetto dal pubblico che ha invece riservato dei fischi al presidente Andrea Agnelli.

Una serata dalle emozioni contrastanti per Massimiliano Allegri, il quale a 'Sky Sport' ha concesso un doveroso tributo a due simboli non solo della 'Vecchia Signora', ma anche della sua gestione in bianconero.

"Serata meravigliosa e piena di emozioni, la serata di Chiellini e Dybala. Un po' di video di Giorgio andrebbero messi a Coverciano per vedere come si difende, anche nei settori giovanili. Quando sono arrivato alla Juventus lui e gli altri mi hanno aiutato molto. Paulo l'ho cresciuto, era un bambino e si è guadagnato il posto. Ci ha dato molto, con passione e classe".

Il viso di Chiellini non è stato rigato dalle lacrime, al contrario di Dybala che non è riuscito a trattenere il pianto.

"Non credo che si tratti di una questione di essere pronto o meno. Giorgio ha avuto la forza di sorridere, magari a casa piangerà. Paulo non ce l'ha fatta a trattenersi, ognuno reagisce in maniera diversa".

Il risultato di 2-2 è in secondo piano rispetto al quantitativo emozionale offerto da questa serata.

"La rabbia mi è passata, era bello chiudere con una vittoria ma la serata era di quelle speciali. Questa partita è l'emblema dell'annata, bisogna riabituarsi a vincere".

Le mosse da attuare sul mercato saranno funzionali alle necessità: nessuna rivoluzione, priorità alla base costruita in questa stagione.

"Con la società abbiamo parlato e parleremo, le idee sono chiare. Il mercato si può sviluppare in un modo o nell'altro, ma la base c'è già: molti giocatori miglioreranno, Miretti è stato una piacevole sorpresa giocando in verticale, qualcosa che a me fa impazzire".

Ai microfoni di 'DAZN' Allegri ha continuato nell'elogio alle carriere dei due campioni che hanno scritto grandi pagine di storia della Juventus.

"Bisogna prendere esempio da questi due giocatori che ci lasciano e hanno vinto molto. Dybala continuerà altrove, gli auguro il meglio ovunque andrà".

Una piccola recriminazione sull'origine dell'azione che ha portato al definitivo 2-2 di Milinkovic-Savic.

"Concedetemi di dire che quello era fallo, poi è vero che il pallone andava portato sulla bandierina. Numericamente eravamo corti, i ragazzi rimasti in campo hanno fatto bene. E' stata una bellissima serata".

Nessun commento su Pogba, nonostante l'incontro avvenuto tra la dirigenza e l'entourage del centrocampista transalpino.

"Non lo conosco, chi è? E' una parola inglese? Mi son dimenticato, sono passati troppi anni".