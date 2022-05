L'Allianz Stadium saluta Chiellini e Dybala: fischi per Andrea Agnelli

E' arrivato il momento dei saluti per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, a quella che per tanti anni è stata la loro tifoseria: commozione evidente sugli spalti dell'Allianz Stadium che, dopo il triplice fischio di Juventus-Lazio, ha regalato l'ultimo tributo ai due campioni.

Se il capitano bianconero è rimasto in campo per soli 17 minuti prima della sostituzione con De Ligt, l'attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco nella ripresa guadagnandosi la standing ovation di tutto lo stadio, che però non ha riservato un trattamento positivo ad Andrea Agnelli.

Il presidente juventino è infatti stato bersagliato da sonori fischi in contemporanea con l'omaggio a Chiellini e Dybala, sintomo evidente del malcontento nutrito dalla tifoseria in un finale di stagione che ha lasciato l'amaro in bocca per la sconfitta in finale di Coppa Italia e il bottino di zero trofei, prima volta dopo 11 anni.

In casa Juventus si respira aria di rifondazione, necessaria per tornare ai vertici: chissà che l'eventuale colpo Pogba non possa risollevare il morale dei tifosi e, in qualche modo, rendere meno incrinato il rapporto con Agnelli e la dirigenza.