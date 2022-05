L'ultima notte bianconera di Dybala: Chiellini gli cede la fascia di capitano

Notte dal sapore d'addio anche per Paulo Dybala che, contro la Lazio, è sceso in campo per la sua ultima partita, davanti al pubblico dell'Allianz Stadium, con la maglia della Juventus.

Con i bianconeri avanti 2-0 all'intervallo grazie alle reti di Vlahovic e Morata, il numero 10 argentino ha comunque trovato modo per rubare la scena davanti alla platea torinese.

Al 10', i bianconeri sono passati in vantaggio con il colpo di testa di Vlahovic il quale, in onore del compagno, ha esultato con l'ormai celebre 'Dybala Mask', ricevendo l'immediato abbraccio del diez albiceleste.

Sette minuti più tardi, altra doccia di brividi ed emozioni per il pubblico dello Stadium: Chiellini lascia il campo, sostituito da de Ligt, e prima di abbandonare il terreno di gioco si sveste la fascia di capitano cedendola proprio a Dybala, designato capitano per il prosieguo della gara.

A dieci minuti dall'intervallo, la Juve raddoppia grazie allo splendido sigillo di Morata, imbeccato da Cuadrado. Con l'inserimento vincente del colombiano ispirato da un colpo di tacco illuminante dell'ex calciatore del Palermo. Un lampo di classe purissima. Uno degli ultimi a tinte bianconere.