L’Al-Ettifaq vuole Jordan Henderson: c’è già l’accordo col giocatore

Jordan Henderson potrebbe presto trasferirsi in Arabia Saudita: ha già l’accordo, la palla adesso passa al Liverpool. >

Un altro campione potrebbe presto prendere la strada dorata dell’Arabia Saudita. Dopo quanto trapelato nei giorni scorsi, stanno infatti prendendo sempre più vigore le voci che vorrebbero Jordan Henderson tra i possibili rinforzi dell’Al-Ettifaq di Steven Gerrard.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista inglese ha già accettato l’offerta del club saudita e trovato un principio di accordo (i media inglesi parlano di un contratto da 200mila sterline a settimana).

L’eventuale chiusura dell’affare dipende ora dunque dai due club e in particolar modo dal Liverpool che non ha nessuna intenzione di cedere il cartellino del suo capitano a zero.

Henderson, che nelle scorse ore ha parlato con Jurgen Klopp, avrebbe già ricevuto il via libera per la sua partenza.

Approdato al Liverpool nel 2011, Jordan Henderson negli ultimi anni si è consacrato come uno dei centrocampisti più forti del calcio inglese e mondiale ed è stato tra i leader indiscussi dei Reds.