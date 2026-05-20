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Vancouver Whitecaps relocation storyGOAL
Thomas Hindle

"State portando via un pilastro della cultura nordamericana": la lotta dei tifosi dei Vancouver Whitecaps contro il trasferimento della squadra

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T. Mueller

Vancouver è stata una delle prime città calcistiche del Nord America, e l'incapacità di trovare un accordo su un nuovo proprietario per la squadra sta facendo temere il peggio ai tifosi.

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Per Terry Dunfield uno dei giorni più belli dell’anno era quando arrivavano per posta gli abbonamenti stagionali. Lui, suo padre e suo fratello aspettavano con trepidazione quella lettera con tre foglietti, ognuno con un abbonamento per la squadra locale.

"Ricevevamo gli abbonamenti per posta. Segnavamo le partite in casa, ed era molto più di un semplice calcio. Era un pomeriggio", racconta Dunfield aGOAL.

Dunfield, che ha giocato con i Whitecaps nella stagione inaugurale MLS del 2011, è vancouvero doc: nato lì, tornato in città dopo una carriera tra Europa e Nord America, considera Vancouver casa e il calcio ilsuo filo rosso.

Oggi quella tradizione è a rischio: la proprietà dei Vancouver Whitecaps non ha ancora rinnovato il contratto per il BC Place, stadio di cui non è proprietaria, e la squadra è in vendita da 18 mesi. Secondo i rumors, un gruppo di investitori ha presentato un'offerta che prevede il trasferimento della franchigia a Las Vegas, progetto da tempo caldeggiato dalla MLS e da altre leghe professionistiche USA.

Questa situazione crea grande incertezza per una squadra che è parte integrante della comunità e del calcio nordamericano. Il professionismo calcistico a Vancouver esiste da oltre 50 anni: i Whitecaps furono tra le prime tre squadre della NASL. La trattativa su proprietà, stadi e accordi continuerà a lungo. Per i tifosi, la possibilità che un bene della comunità scompaia è un rischio concreto e spaventoso.

"Togliere quella cultura significa eliminare un pilastro della cultura nordamericana, ed è questo che preoccupa: il fatto che possano anche solo considerarlo, soprattutto se vogliamo far parte della Lega nordamericana", ha detto a GOAL Jay DeMerit, capitano della squadra dal 2011 al 2014.

  • MLS Commissioner State of the League AddressGetty Images Sport

    Una situazione complicata

    Da anni si parla di un possibile trasferimento. È una minaccia implicita ormai da tempo. La MLS vuole che tutte le squadre abbiano stadi dedicati al calcio. Il commissario Don Garber l’ha ribadito nel discorso sullo stato della lega del 2025.

    "Il nostro compito è soddisfare le aspettative di chi desidera davvero avere una squadra della MLS", ha dichiarato Garber a Washington. "Dobbiamo aspettare e vedere se le città e la provincia sono disposte a farlo. In caso contrario, dovremo prendere decisioni difficili".

    Nonostante a Vancouver si crei sempre un'atmosfera calorosa al BC Place – e la città sia destinata a entrare tra le prime cinque per affluenza in MLS quest'anno – si tratta pur sempre di un impianto polivalente. Per i tifosi, però, la questione va oltre lo stadio che chiamano casa. Da anni esistono diverse versioni dei Whitecaps, che giocano in diversi impianti. Qui, invece, si tratta di calcio e di ciò che significa per la gente del posto.

    Le proteste dei tifosi sono normali: ogni settimana, in tutto il mondo, si lamentano delle squadre o dei biglietti. La colpa ricade sui proprietari, la squadra viene fischiata e si va avanti. Ma la minaccia di trasferimento è tipica del Nord America.

    A Vancouver la proprietà è complessa: questione successoria e finanziaria. Vogliono cedere perché gestire la squadra non è più sostenibile dal punto di vista finanziario. Hanno acquistato il club nel 2002 per 30 milioni di dollari e nel 2011 hanno versato una quota di espansione doppia. Anche la leggenda dell'NBA Steve Nash ha investito nel club nel 2008.

    Tuttavia si tratta di un business: secondo i rapporti hanno già perso circa 400 milioni di dollari dal 2011, e quest’anno le previsioni indicano un deficit di quasi 50 milioni. I Whitecaps sono ultimi per entrate, con un gap di 40 milioni a stagione rispetto alla media MLS.

    Per questo l’attuale proprietà vuole cedere. Un eventuale nuovo acquirente dovrebbe accettare pesanti condizioni economiche e impegnarsi a costruire un nuovo stadio a Hastings Park, progetto finora fermo al memorandum d’intesa.

    Per qualsiasi proprietario, un nuovo stadio – o almeno un progetto solido – è indispensabile. Da quasi un anno Vancouver riceve proposte di acquisto, ma nessuna ha convinto il CEO e direttore sportivo Axel Schuster. Le soluzioni scarseggiano. Intanto la MLS ha ricevuto un'offerta concreta da un gruppo pronto a trasferire la squadra a Las Vegas.

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  • Vancouver Save the CapsSouthsiders

    "Sperando che la cosa si sgonfiasse"

    Come reagiscono i tifosi? Con la protesta. Il movimento #SaveTheCaps è nato ad aprile, ma il malcontento era già palpabile da tempo.

    "Molti speravano che la cosa si sgonfiasse", spiega a GOAL Ciaran Nicoll, presidente dei Vancouver Southsiders.

    La buona notizia per Nicoll e compagni? C'è un enorme sostegno. Martedì quasi 12.000 persone hanno firmato una petizione online per mantenere la squadra in Canada. Il vero valore sta nelle immagini: cartelli “Save the Caps” spuntati ovunque al BC Place e il supporto di altri club del campionato. La questione è diventata nazionale.

    "Ha suscitato grande scalpore, e in questa prima fase abbiamo ottenuto ciò che volevamo", spiega Nicoll.

    Nicoll, emigrato dall’Irlanda dieci anni fa, ha visto la protesta crescere in fretta: una marcia ad aprile ha riunito migliaia di persone e i media internazionali hanno iniziato a chiamare. Da allora è un susseguirsi di interviste e appelli online. Il percorso sarà lungo, ma oggi è cautamente ottimista.

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  • Columbus Crew fansGetty

    "La storia non si ripete, ma ha sicuramente delle analogie"

    In passato è già successo. Dieci anni fa Morgan Hughes stava per lasciare il gruppo dei tifosi, poi si ritrovò sotto i riflettori nazionali. La proprietà del club era in stallo: il proprietario Anthony Precourt voleva trasferire la squadra ad Austin con il benestare della MLS, che riteneva i Crew poco radicati nella comunità. Hughes, con decine di migliaia di sostenitori, ha guidato il movimento #SaveTheCrew, mantenendo la squadra in Ohio sotto una nuova proprietà.

    Quando è iniziata la battaglia di Vancouver, è stato tra i primi a essere contattati.

    "Non appena è iniziata, la gente mi ha taggato ovunque. Sembra che esista un bat-segnale con la mia faccia", scherza Hughes.

    È facile capire perché: Hughes si definisce uno “stronzo chiassoso, odioso e presuntuoso” che ha guidato un movimento di successo. Nonostante le differenze tra Columbus e Vancouver – soprattutto il confine nazionale – Hughes vede chiari parallelismi.

    “Conoscete quel famoso detto: ‘La storia non si ripete, ma fa sicuramente rima’. Nel 2018 abbiamo dato alla lega una lezione memorabile. Credo che abbiano capito due cose: non prendete in giro Columbus e, se volete soldi pubblici per società private, aspettatevi che noi reagiamo”, spiega Hughes.

    Lui e Nicoll hanno parlato fin dall’inizio e Hughes ha dato molti consigli.

    “All’inizio ho pensato: ‘Sono noi ai primi giorni, un semplice gruppo di tifosi’. Ma col tempo, quando si trovano soluzioni e arrivano nuove persone, non è più solo un gruppo”, conclude Hughes.

  • Vancouver Whitecaps fansSouthsiders

    "Abbiamo a che fare con persone molto potenti"

    Il miglior consiglio di Hughes? Metti le persone al posto giusto e le cose si sistemano.

    “Se sei bravo a dipingere striscioni, puoi completare progetti artistici, ma come parli ai leader locali della comunità imprenditoriale con un pennello in mano? Puoi farlo, ma forse è meglio che metta giù il pennello”, ha detto.

    Nicoll ha ammesso che i suoi consigli sono stati finora preziosissimi.

    “La cosa fondamentale è restare agili. Trattiamo con persone potenti, ma devono seguire canali diversi per ottenere approvazioni. Io posso scrivere ai miei ragazzi e cambiare il messaggio in un attimo”, spiega Nicoll.

    Ma soprattutto Nordecke, il gruppo di tifosi del Crew, ha appoggiato Vancouver al 100%, perché sa bene cosa vuol dire vivere una situazione simile.

    “Tradimento, dolore e senso di perdita erano palpabili. È stata proprio questa emozione a spingere Save the Crew a unirsi e organizzarsi”, spiega a GOAL Collin Hill, direttore della comunicazione di Nordecke.

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  • Mark CarneyGetty

    "Senza quella cultura, lo sport ne soffre"

    Vancouver non si riduce allo stereotipo americano della città canadese tutta sport. Non è fatta solo di cumuli di neve e mitologia dell’hockey – anche se i Canucks restano centrali nella sua identità sportiva e inseguono ancora la prima Stanley Cup – e la sua storia nel basket conserva un “e se”: i Grizzlies arrivarono nel 1995, vissero sei stagioni perdenti, lottarono con spettatori, finanze e dollaro canadese debole, e nel 2001 l’NBA li trasferì a Memphis.

    Quel trasferimento non risolse nulla: secondo un recente sondaggio anonimo di The Athletic, il 35,8% dei 120 giocatori NBA ha indicato Memphis come prima squadra in cui non vorrebbe finire, la percentuale più alta di tutte. La separazione tra Vancouver e i Grizzlies dimostra che adattarsi al mercato è complicato. Il basket è arrivato e se n’è andato. Il calcio, invece, è riemerso e cresciuto su un terreno più solido. Oggi è una città che ama il calcio.

    "Sappiamo che il calcio statunitense si basa su business, soldi e proprietà, ma alla fine è uno sport, e lo sport vive di cultura. Se togli la cultura, danneggi il gioco", spiega DeMerit.

    Lo scoprì anche Nicoll appena arrivato.

    “I Whitecaps contano per Vancouver quanto qualsiasi altra squadra MLS. È difficile trovare un club che significhi di più per la sua città”, aggiunge.

    Per chi ha giocato nella MLS e segue il calcio, i Whitecaps sono parte integrante del campionato.

    “Vogliamo che Vancouver resti a Vancouver”, ha detto a GOAL l’ex stella della MLS e ora commentatore di Fox Stu Holden. “Sono cresciuto in Scozia tifando la mia squadra locale: diventa un sentimento tribale, una religione che si tramanda in famiglia, un’esperienza condivisa unica, e in questo Paese non abbiamo ancora abbastanza storia di questo sport”.

    Il clamore va oltre tifosi, giocatori e analisti. Il 28 aprile è intervenuto anche il sindaco Ken Sim.

    “Dal miglioramento del modello di entrate per le giornate di gioco all'esplorazione di opportunità a lungo termine per lo stadio, i partner stanno lavorando insieme per costruire qualcosa che rifletta l'ambizione di Vancouver e della nostra regione. I Whitecaps appartengono a Vancouver”, ha detto.

    Anche il primo ministro Mark Carney ha espresso chiaramente la sua opinione.

    "Per quanto riguarda specificamente i Whitecaps, non sono coinvolto personalmente", ha detto Carney. "Ovviamente mi piacerebbe che restassero".

    La MLS ha dichiarato la scorsa settimana di voler trovare una soluzione che mantenga la squadra in città, a patto che si garantisca una proprietà sostenibile.

    "Tutte le parti si sono impegnate a continuare a lavorare attivamente per migliorare l'economia del calcio a Vancouver. Siamo incoraggiati da questa intenzione condivisa", si legge in un comunicato.

    Nonostante ciò, secondo diverse fonti, questo mese si è riunito un “comitato speciale” di proprietari per discutere il trasferimento di Vancouver. GOAL ha contattato la MLS per chiarimenti sul processo di trasferimento, ma al momento della pubblicazione non ha ricevuto risposta.


  • Jose Bautista Las Vegas Lights

    "Possono creare una propria cultura?"

    Negli ultimi anni sempre più squadre professionistiche si sono trasferite a Las Vegas. I Golden Knights sono entrati nella NHL nel 2017, le Aces della WNBA hanno lasciato San Antonio per la Strip nel 2019 e i Raiders hanno abbandonato Oakland nel 2020. Gli Athletics si trasferiranno nel 2028 e la NBA valuta una franchigia espansione, dato che Aces e Golden Knights sono tra le squadre più seguite.

    In città esiste già una piccola cultura calcistica: i Las Vegas Lights, nati nel 2017 e iscritti alla USL Championship, faticano però a riempire gli spalti, con una media di soli 2.803 spettatori a partita nello stadio da quasi 10.000 posti, e un calo costante dal 2019.

    I Lights non hanno commentato. La città è la quinta più visitata negli USA dai turisti internazionali, un fattore che potrebbe aiutare il calcio. Nonostante ciò, qualcuno dubita che sia pronta per una squadra.

    “Las Vegas non è esattamente una comunità che chiede a gran voce la Major League Soccer. Gli appassionati di sport sono fantastici, ma non ho mai visto una petizione. E se c’è, spero non sia a scapito di una comunità interessante e meritevole come quella di Vancouver”, ha detto Hughes.

    Anche DeMerit è scettico, pur riconoscendo che una squadra potrebbe nascere col tempo.

    “Las Vegas non ha una cultura calcistica, quindi si dovrà ricominciare da zero. Potrebbero creare una propria cultura? Probabilmente sì. Hanno abbastanza persone per riempire gli stadi? Probabilmente sì. Ma ora devono partire da una tela bianca, e quella tela non è mai stata dipinta”, ha detto DeMerit.

    E anche se così fosse, Nicoll ha sottolineato che pochissimi tifosi dei Whitecaps resterebbero fedeli alla squadra.

    “La gente segue le squadre in modi diversi, e conta soprattutto esserci, proprio lì. Pochi sarebbero disposti a farlo”, ha concluso.

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  • Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    "Il mio cuore mi dice che alla fine non succederà"

    I proprietari locali stanno collaborando con provincia, governo federale, città di Vancouver, tre Prime Nazioni e BC Place per trovare una soluzione. Ogni settimana emergono nuovi aggiornamenti, ma nessuna decisione è imminente e resta la minaccia di Las Vegas.

    Intanto la squadra vola in campo: l’anno scorso è arrivata a un passo dalla MLS Cup e quest’anno guida la Western Conference pur non esprimendo il massimo potenziale. Molti giocatori vogliono restare.

    "Il sostegno è cresciuto fino a 27.000 spettatori, segno di quanto questo club conti per la città e la gente", ha dichiarato l'attaccante Brian White dopo l'ultima gara sold-out a fine aprile.

    Per Dunfield, che ogni anno era lì vicino alla sua cassetta della posta, è impensabile che possano andare via. E ci sono decine di migliaia di persone come lui.

    "Il mio cuore mi dice che alla fine non succederà", conclude Nicoll.

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