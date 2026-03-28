Un altro gioiello per la Roja: niente Marocco, Thiago Pitarch ha deciso di rappresentare la Spagna

Thiago Pitarch è nato a Fuenlabrada, un sobborgo di Madrid, ed ha sempre vissuto in Spagna, dividendosi tra i settori giovanili di Atletico Madrid, Leganes e Getafe, prima di legarsi al Real nell'estate del 2013.





Sua madre è spagnola e suo padre è marocchino, da qui la doppia nazionalità che lo ha portato ad essere conteso sia dalla Spagna che appunto dal Marocco.



