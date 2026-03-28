Un altro gioiello per la Roja: niente Marocco, Thiago Pitarch ha deciso di rappresentare la Spagna

Ha solo diciotto anni e sta vivendo la sua prima stagione tra i 'grandi' ed è già considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale.
Thiago Pitarch è stato una delle più belle novità proposte in questa stagione dalla Liga. Nonostante la giovanissima età, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante al Real Madrid, tanto da essere schierato titolare anche in sfide di massima importanza di Champions League, come le ultime due degli ottavi di finale contro il Manchester City.
Un exploit il suo che lo ha portato ad essere conteso da ben due Nazionali: quella spagnola e quella del Marocco.
Lo stesso Thiago Pitarch, nelle scorse ore, ha sciolto definitivamente le sue riserve, annunciando la sua decisione di rappresentare la Roja.