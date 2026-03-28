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Pitarch(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Un altro gioiello per la Roja: niente Marocco, Thiago Pitarch ha deciso di rappresentare la Spagna

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Thiago Pitarch è stato conteso nelle ultime settimane da Spagna e Marocco: il gioiello del Real Madrid ha scelto di rappresentare la Roja.

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Ha solo diciotto anni e sta vivendo la sua prima stagione tra i 'grandi' ed è già considerato uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale.

Thiago Pitarch è stato una delle più belle novità proposte in questa stagione dalla Liga. Nonostante la giovanissima età, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante al Real Madrid, tanto da essere schierato titolare anche in sfide di massima importanza di Champions League, come le ultime due degli ottavi di finale contro il Manchester City.

Un exploit il suo che lo ha portato ad essere conteso da ben due Nazionali: quella spagnola e quella del Marocco.

Lo stesso Thiago Pitarch, nelle scorse ore, ha sciolto definitivamente le sue riserve, annunciando la sua decisione di rappresentare la Roja.

  • Pitarch(C)Getty Images

    LA DOPPIA NAZIONALITA'

    Thiago Pitarch è nato a Fuenlabrada, un sobborgo di Madrid, ed ha sempre vissuto in Spagna, dividendosi tra i settori giovanili di Atletico Madrid, Leganes e Getafe, prima di legarsi al Real nell'estate del 2013.


    Sua madre è spagnola e suo padre è marocchino, da qui la doppia nazionalità che lo ha portato ad essere conteso sia dalla Spagna che appunto dal Marocco.


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  • "DA NOI E' IL BENVENUTO"

    Dopo la sua esplosione con il Real Madrid, il Marocco si è attivato in maniera decisa per provare ad assicurarsi i suoi servigi, cosa che gli era riuscita nel 2024 quando era riuscito a convincere un'altra stella dei Blancos: Brahim Diaz.

    Per Thiago Pitarch ha espresso parole importanti anche il portiere dei Leoni dell'Atlante, Yassine Bounou, dopo la recente amichevole con l'Ecuador giocata proprio a Madrid.

    "Ha parenti in Marocco e anche in Spagna, farà ciò che sente veramente. Qualsiasi giocatore che abbia un legame con il nostro Paese è il benvenuto, ancora di più se poi milita nel Real Madrid".

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  • "SOGNO LA NAZIONALE MAGGIORE"

    Thiago Pitarch, parlando dal ritiro dell'Under 21 ai canali ufficiali della RFEF, ovvero la Federazione calcistica spagnola, ha annunciato la sua decisione di rappresentare la Roja anche in futuro.


    "Il mio sogno è quello di esordire con la Nazionale maggiore e vincere titoli. Sono qui perché voglio arrivare passo dopo passo al top".

  • Thiago Pitarch Real MadridGetty

    L'EXPLOIT CON IL REAL MADRID

    Quella di Thiago Pitarch è stata un'ascesa fulminea in questa stagione.


    Approfittando anche dei diversi infortuni che hanno colpito il centrocampo del Real Madrid, ha sfruttato tutte le occasioni che gli sono state offerte da Alvaro Arbeloa, tanto da diventare di fatto uno dei giocatori più ammirati del panorama calcistico europeo.


    Centrocampista centrale, con i Blancos ha già giocato quattro partite in Liga (tutte da titolare da inizio marzo in poi), oltre che quattro in Champions League.

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