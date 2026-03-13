Tottenham a pezzi: contro il Liverpool due giocatori out per il protocollo sulle commozioni cerebrali

Quello che sta vivendo il Tottenham è certamente uno dei momenti più difficili della sua storia recente.
Gli Spurs, che avevano iniziato la stagione con ottime ambizioni, negli ultimi mesi hanno rallentato la loro corsa al punto di essere stati inghiottiti dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere.
La decisione di sostituire Thomas Frank con Igor Tudor fin qui non ha dato i frutti sperati, così come confermato dalle quattro sconfitte subite in altrettante partite (tra campionato e Champions League) dall’ex tecnico della Juventus, ed oggi la classifica di Premier League parla di una sola lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto.
Il Tottenham, nel trentesimo turno, sarà impegnato in un’altra sfida durissima sul campo del Liverpool e, per l’occasione, Tudor non potrà contare su altri due elementi importanti che vanno ad aggiungersi ad una già lunghissima lista di indisponibili.