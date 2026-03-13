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Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Tottenham a pezzi: contro il Liverpool due giocatori out per il protocollo sulle commozioni cerebrali

Il Tottenham affronterà il Liverpool in Premier League, non potendo contare su moltissimi indisponibili, Tudor: “Problemi nel comporre l’undici titolare”.

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Quello che sta vivendo il Tottenham è certamente uno dei momenti più difficili della sua storia recente.

Gli Spurs, che avevano iniziato la stagione con ottime ambizioni, negli ultimi mesi hanno rallentato la loro corsa al punto di essere stati inghiottiti dalle sabbie mobili della lotta per non retrocedere.

La decisione di sostituire Thomas Frank con Igor Tudor fin qui non ha dato i frutti sperati, così come confermato dalle quattro sconfitte subite in altrettante partite (tra campionato e Champions League) dall’ex tecnico della Juventus, ed oggi la classifica di Premier League parla di una sola lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto.

Il Tottenham, nel trentesimo turno, sarà impegnato in un’altra sfida durissima sul campo del Liverpool e, per l’occasione, Tudor non potrà contare su altri due elementi importanti che vanno ad aggiungersi ad una già lunghissima lista di indisponibili.

  • FUORI ANCHE ROMERO E PALHINHA

    Contro il Liverpool, Igor Tudor non potrà contare su Cristian Romero e Joao Palhinha.

    I due, nel corso della recente sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid, nel contendere un pallone a Sorloth si sono scontrati, sbattendo violentemente la testa, per poi accasciarsi al suolo.

    I due sono rimasti coscienti ma visibilmente storditi ed hanno lasciato il terreno di gioco poco prima che l’arbitro fischiasse la fine del match.

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  • Joao Palhinha TottenhamGetty

    IL PROTOCOLLO SULLE COMMOZIONI CEREBRALI

    Ad impedire a Romero e Palhinha di scendere in campo contro il Liverpool sarà il protocollo sulle commozioni cerebrali.

    I due giocatori, dunque, verranno lasciati a riposo per motivi precauzionali.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    “ABBIAMO PROBLEMI A COMPORRE L’UNDICI TITOLARE”

    Igor Tudor, nel presentare la partita con il Liverpool, ha parlato dell’emergenza infortuni che ha colpito la sua squadra.

    “Romero e Palhinha sono fuori. Lo stesso vale per van de Ven, che è squalificato, Bissouma che ha un problema muscolare, mentre Conor Gallagher ha un po’ di febbre e forse ci sarà. Abbiamo di nuovo molti problemi nel comporre l’undici titolare. È sempre così: ogni volta che iniziamo a costruire qualcosa, poi arrivano un cartellino o magari tre o quattro infortuni. Non ho mai visto una cosa del genere, è qualcosa di estremamente raro”.

  • UNA ROSA RIDOTTA ALL’OSSO

    Il Tottenham, che per la prima volta nella sua storia ha perso sei partite consecutive in tutte le competizioni, contro il Liverpool potrà contare solo su due difensori centrali di ruolo: Danso e Dragusin.

    Per tale sfida, tra gli altri, Tudor non potrà inserire nella sua lista dei convocati Maddison, Kulusevski, Bergvall, Odobert, Kudus, Bentancur ed Udogie.

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