Tottenham a pezzi: contro il Liverpool due giocatori out per il protocollo sulle commozioni cerebrali

Igor Tudor, nel presentare la partita con il Liverpool, ha parlato dell’emergenza infortuni che ha colpito la sua squadra.

“Romero e Palhinha sono fuori. Lo stesso vale per van de Ven, che è squalificato, Bissouma che ha un problema muscolare, mentre Conor Gallagher ha un po’ di febbre e forse ci sarà. Abbiamo di nuovo molti problemi nel comporre l’undici titolare. È sempre così: ogni volta che iniziamo a costruire qualcosa, poi arrivano un cartellino o magari tre o quattro infortuni. Non ho mai visto una cosa del genere, è qualcosa di estremamente raro”.