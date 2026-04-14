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Leonardo Gualano

Premier League totalmente riaperta, Scholes stronca l'Arsenal: "Ormai è fuori dai giochi"

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La leggenda del Manchester United, Paul Scholes, spiega: "Lo slancio è dalla parte del City, vincerà anche lo scontro diretto".

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Solo fino a pochi giorni fa il discorso sembrava praticamente chiuso, oggi invece la cosa che conduce al titolo di campione d'Inghilterra è più aperto che mai.

E' bastata la sconfitta interna patita dall'Arsenal contro il Bournemouth per riaccendere le speranze di un Manchester City che si è riportato a -6 e con una partita ancora da recuperare.

Gunners e Citizens si affronteranno in un fondamentale scontro diretto nel trentatreesimo turno di Premier League e, per l'occasione, la squadra di Guardiola potrà contare sul vantaggio del fattore campo.

La leggenda del calcio inglese, Paul Scholes, intervenendo al podcast "The Good, The Bad and The Football", ha spiegato perché secondo lui, la corsa dell'Arsenal può di fatto già dirsi conclusa.


  • "L'ARSENAL E' FUORI DAI GIOCHI"

    "Io penso che l'Arsenal sia ormai fuori dai giochi e che lo slancio sia tutto dalla parte del Manchester City".

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  • "NON RIESCO A NON IMMAGINARE UNA VITTORIA DEL CITY"

    "Per vincere il campionato bisogna battere i rivali, ed io non ho mai visto l'Arsenal vincere una partita importante. Domenica ci sarà lo scontro diretto e proprio non riesco a non immaginare una vittoria del Manchester City".

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  • "GUARDIOLA PRIMA SI LIMITAVA A GUARDARE"

    "Negli ultimi sei mesi Guardiola ha dovuto allenare la sua squadra più di quanto non abbia mai dovuto fare negli anni recenti. Con le squadre che ha allenato in passato, si limitava a stare a guardare. Con giocatori come Doku o Cherki ha dovuto un parlare durante le partite, cosa che non faceva da un po' di tempo".


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