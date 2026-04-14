Premier League totalmente riaperta, Scholes stronca l'Arsenal: "Ormai è fuori dai giochi"

Solo fino a pochi giorni fa il discorso sembrava praticamente chiuso, oggi invece la cosa che conduce al titolo di campione d'Inghilterra è più aperto che mai.
E' bastata la sconfitta interna patita dall'Arsenal contro il Bournemouth per riaccendere le speranze di un Manchester City che si è riportato a -6 e con una partita ancora da recuperare.
Gunners e Citizens si affronteranno in un fondamentale scontro diretto nel trentatreesimo turno di Premier League e, per l'occasione, la squadra di Guardiola potrà contare sul vantaggio del fattore campo.
La leggenda del calcio inglese, Paul Scholes, intervenendo al podcast "The Good, The Bad and The Football", ha spiegato perché secondo lui, la corsa dell'Arsenal può di fatto già dirsi conclusa.