Arne Slot, Sir Jim Ratcliffe e i maggiori top e flop della stagione 24/25 di Premier

È stata una stagione gloriosa per alcuni allenatori, club e giocatori, ma un vero incubo per altri.

Per alcuni appassionati di calcio, questa non è stata una stagione memorabile della Premier League. Il Liverpool ha trasformato la corsa al titolo in una passeggiata, mentre Ipswich Town, Leicester City e Southampton hanno giocato così male che nessun'altra squadra ha rischiato la retrocessione.

Tuttavia, la mancanza di emozioni alle due estremità della classifica non ha impedito che ci fossero argomenti di discussione. La sorprendente vittoria del Liverpool, che ha eguagliato il record di 20 titoli, è stata di per sé una storia incredibile, mentre non sono mancati i colpi di scena nell'ultima giornata, con cinque club in lotta per tre preziosi posti in Champions League.

Poi c'è stato il fatto che il Tottenham e il Manchester United, due membri della presunta "Big Six", hanno vissuto una stagione storicamente negativa e sono stati spinti verso il fondo della classifica da un gruppo di ammirevoli outsider.

Di seguito, GOAL passa in rassegna i grandi vincitori e i grandi perdenti di una stagione 2024-2025 della Premier League davvero straordinaria.