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Tifosi BresciaGetty Images
Francesco Schirru

Playoff Serie C secondo turno: le nuove partite decise tramite il sorteggio, ritorno in casa anche per la migliore delle qualificate

Serie C
Catania
Salernitana vs Casertana
Salernitana
Casertana
Renate vs Casarano
Renate
Casarano

Nel secondo turno entrano in gioco le seconde dei tre gironi, oltre alle qualificate della prima fase: nei quattro match, 'premio' anche per la miglior classificata.

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Il lungo cammino per definire l'ultima promossa in Serie B, continua. Se Vicenza, Arezzo e Benevento hanno già ottenuto il pass per il prossimo torneo 2026/2027, la squadra rimanente arriverà al termine dei playoff, arrivati al turno nazionale dopo aver superato una preliminare 'fase girone'.

Le semifinali con le migliori squadre si avvicinano, ma prima bisognerà concludere il secondo turno, in cui entreranno in gioco le seconde classificate del campionato regolare, ovvero Brescia, Ascoli e Catania. Insieme a quest'ultime dentro anche le qualificate dalla fase precedente, quel primo turno nazionale a cui prendono parte le terze dei gironi al pari delle squadre qualificate precedentemente.

Brescia, Ascoli e Catania, in virtù del secondo posto, potranno giocare la gara di ritorno del secondo turno tra le mura amiche, al pari della miglior classificata tra le qualificate del secondo turno, premiata sulla base del proprio piazzamento finale nel campionato regolare.

  • SORTEGGIO IL 14 MAGGIO

    Alle 12:30 di giovedì 14 maggio le otto squadre impegnate nel secondo turno nazionale conosceranno la propria sfida di andata e ritorno prevista nei prossimi giorni.

    Catania, Brescia e Ascoli giocheranno in trasferta il primo match, al pari della miglior classificata tra le qualificate a questa fase, mentre il resto dei team (quattro) affronterà il proprio destino nei playoff prima in casa e dunque fuori.

    Il secondo turno dei playoff, tra l'altro, non prevede supplementari e rigori, ragion per cui una parità di reti tra andata e ritorno premierà Catania, Brescia, Ascoli e la miglior classificata, ovvero le teste di serie.

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  • IL QUADRO DEI PLAYOFF

    Secondo turno, le partite d'andata

    - Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco vs Catania

    - Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco vs Ascoli

    - Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco vs Brescia

    - Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco vs una tra Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco

    Secondo turno, le partite di ritorno

    - Catania vs una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco

    - Brescia vs una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco

    - Ascoli vs una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco

    - Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco vs una tra Una tra Renate, Casarano, Cittadella, Ravenna, Salernitana, Casertana, Potenza, Campobasso, Pianese e Lecco


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