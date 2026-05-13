Playoff Serie C secondo turno: le nuove partite decise tramite il sorteggio, ritorno in casa anche per la migliore delle qualificate

Alle 12:30 di giovedì 14 maggio le otto squadre impegnate nel secondo turno nazionale conosceranno la propria sfida di andata e ritorno prevista nei prossimi giorni.

Catania, Brescia e Ascoli giocheranno in trasferta il primo match, al pari della miglior classificata tra le qualificate a questa fase, mentre il resto dei team (quattro) affronterà il proprio destino nei playoff prima in casa e dunque fuori.

Il secondo turno dei playoff, tra l'altro, non prevede supplementari e rigori, ragion per cui una parità di reti tra andata e ritorno premierà Catania, Brescia, Ascoli e la miglior classificata, ovvero le teste di serie.