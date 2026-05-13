Playoff Serie C secondo turno: le nuove partite decise tramite il sorteggio, ritorno in casa anche per la migliore delle qualificate

Il lungo cammino per definire l'ultima promossa in Serie B, continua. Se Vicenza, Arezzo e Benevento hanno già ottenuto il pass per il prossimo torneo 2026/2027, la squadra rimanente arriverà al termine dei playoff, arrivati al turno nazionale dopo aver superato una preliminare 'fase girone'.
Le semifinali con le migliori squadre si avvicinano, ma prima bisognerà concludere il secondo turno, in cui entreranno in gioco le seconde classificate del campionato regolare, ovvero Brescia, Ascoli e Catania. Insieme a quest'ultime dentro anche le qualificate dalla fase precedente, quel primo turno nazionale a cui prendono parte le terze dei gironi al pari delle squadre qualificate precedentemente.
Brescia, Ascoli e Catania, in virtù del secondo posto, potranno giocare la gara di ritorno del secondo turno tra le mura amiche, al pari della miglior classificata tra le qualificate del secondo turno, premiata sulla base del proprio piazzamento finale nel campionato regolare.